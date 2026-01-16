México

Refrendo vehicular en Jalisco 2026: cómo obtener un descuento o una verificación gratuita

La iniciativa estatal habilita plazos definidos, incentivos por pago puntual y acceso sin costo a la verificación

Una estructura con tarifas transparentes, descuentos por pronto pago y reducción de multas permitirán que los propietarios accedan a trámites simplificados. (Foto: Twitter @SemadetJal)

El Refrendo Vehicular 2026 en Jalisco llegó bajo el concepto de Modo Increíble, un esquema pensado para que los trámites sean más simples y accesibles. Con costos justos y beneficios claros, se busca que los contribuyentes cumplan sin complicaciones.

La propuesta incluye descuentos por pronto pago, rebajas en multas y recargos, además de la verificación vehicular gratuita. Todo esto se integra en un modelo que premia la responsabilidad y fomenta el uso de plataformas digitales.

El Gobierno de Jalisco presentó el nuevo esquema que integra incentivos económicos, rebajas en recargos y registro en línea para fomentar el cumplimiento y el cuidado ambiental. (X/ @GobiernoJalisco)

Más allá del ahorro, el programa refleja un esfuerzo por modernizar la recaudación y fortalecer la confianza ciudadana. Con un calendario ordenado y facilidades en línea, el refrendo se convierte en una oportunidad para cumplir y aportar al cuidado del medio ambiente.

Costos y descuentos disponibles

El refrendo mantiene tarifas definidas y ofrece incentivos atractivos para quienes cumplen en tiempo y forma.

  • Automóviles y camionetas: mil pesos.
  • Motocicletas: 600 pesos.
  • Hasta 60% de descuento en multas y recargos
  • 70% de descuento en trámites de cambio de propietario
  • 5% de descuento en enero y febrero para pagos en línea.
Con el programa Modo Increíble, los contribuyentes que realicen su pago en enero y febrero recibirán un 5% de descuento adicional exclusivamente en línea. (X/ @vjalisco_)

Estos beneficios buscan premiar la responsabilidad ciudadana y fomentar el uso de plataformas digitales. De esta manera, pagar temprano y en línea no sólo significa cumplir con la obligación, sino también aprovechar incentivos que alivian el bolsillo y evitan complicaciones futuras.

Verificación vehicular gratuita

Uno de los beneficios más atractivos de esta renovación es la verificación vehicular gratuita, vinculada directamente al pago del refrendo.

  • El trámite se otorga sin costo al validar el pago del refrendo 2026.
  • Se requiere registrar los datos del vehículo en el portal oficial.
  • Tras la validación, se agenda la cita según la terminación de la placa.
  • Si el vehículo no aprueba la prueba, existe una segunda oportunidad gratuita.
  • El calendario oficial organiza las citas por terminación de placa para evitar saturaciones.
Los conductores que validen su pago de refrendo 2026 obtendrán derecho a una verificación vehicular gratuita.(@GobiernoJalisco/X)

Este beneficio refuerza el compromiso ambiental del estado y brinda tranquilidad a los conductores. Así, la verificación gratuita se convierte en un apoyo directo para la economía familiar y en una herramienta para cuidar el aire que respira la gente de Jalisco.

Cómo realizar el trámite paso a paso

El procedimiento está diseñado para ser ágil, seguro y evitar filas innecesarias.

  • Paso 1: Paga el refrendo anual 2026, preferentemente en línea.
  • Paso 2: Ingresa al portal oficial con número de placas, serie, nombre del propietario y número de motor.
  • Paso 3: Valida el pago en el sistema de verificación responsable.
  • Paso 4: Espera la confirmación y agenda la cita gratuita según el calendario oficial.
  • Paso 5: Acude al verificentro en la fecha asignada.

Las personas deben acudir a las recaudadoras entre el 2 de enero y el 3 de marzo de 2026, respetando el mes asignado según la terminación de su placa.

El calendario de citas distribuye la atención según la terminación de placa, evitando saturaciones y mejorando la calidad del servicio en Jalisco. (X/ @vjalisco_)

Cumplir con estos pasos garantiza que el vehículo esté en regla y que el conductor pueda circular sin restricciones. Al final, el proceso de aprovechar los beneficios digitales y cumplir en tiempo y forma no sólo representa un ahorro económico, sino también una contribución al cuidado del aire y a la movilidad ordenada en el estado.

