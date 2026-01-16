Refrendo vehicular en Jalisco 2026: cómo obtener un descuento o una verificación gratuita

Una estructura con tarifas transparentes, descuentos por pronto pago y reducción de multas permitirán que los propietarios accedan a trámites simplificados. (Foto: Twitter @SemadetJal)

El Refrendo Vehicular 2026 en Jalisco llegó bajo el concepto de Modo Increíble, un esquema pensado para que los trámites sean más simples y accesibles. Con costos justos y beneficios claros, se busca que los contribuyentes cumplan sin complicaciones.

La propuesta incluye descuentos por pronto pago, rebajas en multas y recargos, además de la verificación vehicular gratuita. Todo esto se integra en un modelo que premia la responsabilidad y fomenta el uso de plataformas digitales.

El Gobierno de Jalisco presentó el nuevo esquema que integra incentivos económicos, rebajas en recargos y registro en línea para fomentar el cumplimiento y el cuidado ambiental. (X/ @GobiernoJalisco)

Más allá del ahorro, el programa refleja un esfuerzo por modernizar la recaudación y fortalecer la confianza ciudadana. Con un calendario ordenado y facilidades en línea, el refrendo se convierte en una oportunidad para cumplir y aportar al cuidado del medio ambiente.

Costos y descuentos disponibles

El refrendo mantiene tarifas definidas y ofrece incentivos atractivos para quienes cumplen en tiempo y forma.

Automóviles y camionetas: mil pesos.

Motocicletas: 600 pesos.

Hasta 60% de descuento en multas y recargos

70% de descuento en trámites de cambio de propietario

5% de descuento en enero y febrero para pagos en línea.

Con el programa Modo Increíble, los contribuyentes que realicen su pago en enero y febrero recibirán un 5% de descuento adicional exclusivamente en línea. (X/ @vjalisco_)

Estos beneficios buscan premiar la responsabilidad ciudadana y fomentar el uso de plataformas digitales. De esta manera, pagar temprano y en línea no sólo significa cumplir con la obligación, sino también aprovechar incentivos que alivian el bolsillo y evitan complicaciones futuras.

Verificación vehicular gratuita

Uno de los beneficios más atractivos de esta renovación es la verificación vehicular gratuita, vinculada directamente al pago del refrendo.

El trámite se otorga sin costo al validar el pago del refrendo 2026.

Se requiere registrar los datos del vehículo en el portal oficial.

Tras la validación, se agenda la cita según la terminación de la placa .

Si el vehículo no aprueba la prueba, existe una segunda oportunidad gratuita .

El calendario oficial organiza las citas por terminación de placa para evitar saturaciones.

Los conductores que validen su pago de refrendo 2026 obtendrán derecho a una verificación vehicular gratuita.(@GobiernoJalisco/X)

Este beneficio refuerza el compromiso ambiental del estado y brinda tranquilidad a los conductores. Así, la verificación gratuita se convierte en un apoyo directo para la economía familiar y en una herramienta para cuidar el aire que respira la gente de Jalisco.

Cómo realizar el trámite paso a paso

El procedimiento está diseñado para ser ágil, seguro y evitar filas innecesarias.

Paso 1: Paga el refrendo anual 2026, preferentemente en línea.

Paso 2: Ingresa al portal oficial con número de placas, serie, nombre del propietario y número de motor .

Paso 3: Valida el pago en el sistema de verificación responsable.

Paso 4: Espera la confirmación y agenda la cita gratuita según el calendario oficial.

Paso 5: Acude al verificentro en la fecha asignada.

Las personas deben acudir a las recaudadoras entre el 2 de enero y el 3 de marzo de 2026, respetando el mes asignado según la terminación de su placa.

El calendario de citas distribuye la atención según la terminación de placa, evitando saturaciones y mejorando la calidad del servicio en Jalisco. (X/ @vjalisco_)

Cumplir con estos pasos garantiza que el vehículo esté en regla y que el conductor pueda circular sin restricciones. Al final, el proceso de aprovechar los beneficios digitales y cumplir en tiempo y forma no sólo representa un ahorro económico, sino también una contribución al cuidado del aire y a la movilidad ordenada en el estado.