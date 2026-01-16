Refrendo vehicular en Jalisco 2026: cómo obtener un descuento o una verificación gratuita

El Refrendo Vehicular 2026 en Jalisco llegó bajo el concepto de Modo Increíble, un esquema pensado para que los trámites sean más simples y accesibles. Con costos justos y beneficios claros, se busca que los contribuyentes cumplan sin complicaciones.
La propuesta incluye descuentos por pronto pago, rebajas en multas y recargos, además de la verificación vehicular gratuita. Todo esto se integra en un modelo que premia la responsabilidad y fomenta el uso de plataformas digitales.
Más allá del ahorro, el programa refleja un esfuerzo por modernizar la recaudación y fortalecer la confianza ciudadana. Con un calendario ordenado y facilidades en línea, el refrendo se convierte en una oportunidad para cumplir y aportar al cuidado del medio ambiente.
Costos y descuentos disponibles
El refrendo mantiene tarifas definidas y ofrece incentivos atractivos para quienes cumplen en tiempo y forma.
- Automóviles y camionetas: mil pesos.
- Motocicletas: 600 pesos.
- Hasta 60% de descuento en multas y recargos
- 70% de descuento en trámites de cambio de propietario
- 5% de descuento en enero y febrero para pagos en línea.
Estos beneficios buscan premiar la responsabilidad ciudadana y fomentar el uso de plataformas digitales. De esta manera, pagar temprano y en línea no sólo significa cumplir con la obligación, sino también aprovechar incentivos que alivian el bolsillo y evitan complicaciones futuras.
Verificación vehicular gratuita
Uno de los beneficios más atractivos de esta renovación es la verificación vehicular gratuita, vinculada directamente al pago del refrendo.
- El trámite se otorga sin costo al validar el pago del refrendo 2026.
- Se requiere registrar los datos del vehículo en el portal oficial.
- Tras la validación, se agenda la cita según la terminación de la placa.
- Si el vehículo no aprueba la prueba, existe una segunda oportunidad gratuita.
- El calendario oficial organiza las citas por terminación de placa para evitar saturaciones.
Este beneficio refuerza el compromiso ambiental del estado y brinda tranquilidad a los conductores. Así, la verificación gratuita se convierte en un apoyo directo para la economía familiar y en una herramienta para cuidar el aire que respira la gente de Jalisco.
Cómo realizar el trámite paso a paso
El procedimiento está diseñado para ser ágil, seguro y evitar filas innecesarias.
- Paso 1: Paga el refrendo anual 2026, preferentemente en línea.
- Paso 2: Ingresa al portal oficial con número de placas, serie, nombre del propietario y número de motor.
- Paso 3: Valida el pago en el sistema de verificación responsable.
- Paso 4: Espera la confirmación y agenda la cita gratuita según el calendario oficial.
- Paso 5: Acude al verificentro en la fecha asignada.
Las personas deben acudir a las recaudadoras entre el 2 de enero y el 3 de marzo de 2026, respetando el mes asignado según la terminación de su placa.
Cumplir con estos pasos garantiza que el vehículo esté en regla y que el conductor pueda circular sin restricciones. Al final, el proceso de aprovechar los beneficios digitales y cumplir en tiempo y forma no sólo representa un ahorro económico, sino también una contribución al cuidado del aire y a la movilidad ordenada en el estado.