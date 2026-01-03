Verificación vehicular en CDMX 2026: éste es el calendario y los costos para el primer semestre

Verificación vehicular en la Ciudad de México durante 2026 contempla nuevas fechas clave según el engomado y la placa. (Foto: Cuartoscuro)

El Gobierno de la Ciudad de México publicó el calendario oficial de verificación vehicular para el primer semestre de 2026, un trámite obligatorio para los automovilistas de la capital y para quienes, provenientes de otras entidades, soliciten el servicio en ella.

El objetivo de este programa, coordinado por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), es reducir las emisiones contaminantes y contribuir a la mejora de la calidad del aire.

Centro de Verificación Vehicular. (Foto: Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México)

La verificación vehicular aplica a todos los vehículos automotores de combustión interna matriculados en la capital, así como a unidades de otras entidades federativas o con matrícula federal que acudan de manera voluntaria. Permanecen excluidos de este requisito los tractores agrícolas, la maquinaria para construcción y minería.

¿Cómo queda el calendario para 2026?

El calendario oficial establece que la verificación vehicular deberá realizarse semestralmente y su programación depende del color del engomado de circulación y del último dígito de la placa. Durante el primer semestre de 2026, el periodo para cumplir con este trámite queda distribuido de la siguiente manera:

Engomado amarillo (dígitos 5 o 6): enero y febrero

Engomado rosa (dígitos 7 u 8): febrero y marzo

Engomado rojo (dígitos 3 o 4): marzo y abril

Engomado verde (dígitos 1 o 2): abril y mayo

Engomado azul (dígitos 9 o 0): mayo y junio

La programación para realizar el trámite dependerá del distintivo del vehículo y de los últimos dígitos de la placa, conforme al calendario oficial divulgado por el gobierno. (Gobierno de la Ciudad de México)

El programa es obligatorio y contempla la revisión de emisiones y de componentes de control ambiental. Según los lineamientos de la SEDEMA, los vehículos que obtengan el holograma doble cero (“00”) estarán exentos de verificar durante tres semestres posteriores al periodo en que se les otorgó.

Costos, multas y excepciones

El costo de la verificación vehicular y el de la multa por verificación extemporánea se mantienen sin cambios y se calculan en función de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor actualiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) cada año a finales de enero.

La normativa actualizada contempla los plazos y requisitos para la revisión, así como el costo de la multa en caso de incumplimiento. (Gob. Edomex)

La SEDEMA exhorta a los propietarios de vehículos a cumplir con la verificación dentro del periodo correspondiente para evitar sanciones y apoyar la mejora ambiental en la capital. Para más detalles sobre requisitos, tarifas y casos especiales, la ciudadanía puede consultar su sitio oficial.

Pasos para realizar la verificación en la CDMX

El proceso inicia con la solicitud de cita a través del portal citasverificentros.cdmx.gob.mx, donde cualquier persona puede programar su visita, con excepción de unidades del Estado de México. En este sentido, será necesario presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial

Comprobante de la última verificación o recibo de pago de multa por verificación, si corresponde

Tarjeta de circulación

Si el vehículo es nuevo, copia de la factura

Documentos necesarios, recomendaciones y posibles implicaciones para quienes buscan evitar errores y sanciones. (SEDEMA CDMX)

De igual manera, el día de la cita se recomienda acudir al verificentro con 15 minutos de anticipación y asegurarse de que el vehículo se encuentre en condiciones óptimas de funcionamiento, con el motor encendido y a temperatura normal de operación.