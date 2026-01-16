México

Kalimba se desmarca del caso Julio Iglesias tras las polémicas que ha enfrentado por presunto abuso: “Vivo en una burbuja”

El mexicano quien también ha sido señalado por presunto abuso, fue cuestionado sobre el caso del español

El cantante evitó hablar de
El cantante evitó hablar de los señalamientos del músico (Instagram)

En medio de la atención mediática que rodea a Julio Iglesias tras las denuncias de agresión sexual hechas públicas recientemente, Kalimba fue consultado sobre el caso durante una conferencia de prensa.

El cantante mexicano, quien en el pasado enfrentó acusaciones de naturaleza similar, reaccionó a la situación del artista español.

¿Qué dijo Kalimba de Julio Iglesias?

Ante los cuestionamientos por parte de los reporteros, Kalimba se mantuvo firme en no querer dar un punto de vista.

“Honestamente, ninguna. Como siempre lo he hecho, no, no opino de las vidas ajenas. De hecho, me estoy enterando por tu boca porque no, no veo televisión en general y vivo una burbuja haciendo música”, sentenció.

El cantante y actor es
El cantante y actor es vinculado a proceso Foto: Cuartoscuro

El cantante de Tocando fondo fue enfático respecto al caso que ha generado gran controversia a nivel mundial.

“Pero ahora que me lo dices y que me entero de tu boca, no tengo ninguna porque no soy partícipe de opinar de las e las vidas ajenas”, declaró Kalimba ante la pregunta de un reportero.

Las denuncias previas contra Kalimba

La trayectoria de Kalimba ha estado marcada por acusaciones de agresión sexual en distintos momentos. El caso más mediático surgió en diciembre de 2010, cuando fue señalado por Daiana Guzmán, menor de edad, de presunta violación tras un evento en Quintana Roo.

El cantante fue detenido en Estados Unidos y extraditado a México, aunque fue liberado después de siete días por falta de pruebas suficientes, según reportó la revista TVNotas.

El cantante y actor es
El cantante y actor es vinculado a proceso Foto: Cuartoscuro

Años después, otras mujeres, como Melissa Galindo y una usuaria identificada en redes sociales como “Tumamiloverpwr”, compartieron sus testimonios sobre supuestos episodios de abuso, aunque algunos de estos relatos, como el de Kimberly de Campa, exnovia del artista, fueron posteriormente desmentidos públicamente.

¿Qué pasó con Julio Iglesias?

Las denuncias contra Julio Iglesias salieron a la luz tras una investigación conjunta de eldiario.es y Univisión, publicada el 13 de enero de 2026.

Dos extrabajadoras de las mansiones del cantante en República Dominicana y las Bahamas lo acusaron de agresión sexual, tocamientos sin consentimiento y presión para mantener encuentros íntimos durante su periodo laboral.

FOTO DE ARCHIVO. El artista
FOTO DE ARCHIVO. El artista Julio Iglesias recibe un título honorífico durante el concierto de graduación del Berklee College of Music en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. 8 de mayo de 2015. REUTERS/Brian Snyder

Julio Iglesias negó los señalamientos en un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, donde afirmó:

“Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”.

La Fiscalía española analiza si las acusaciones podrían constituir delitos de “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, así como varios delitos sexuales.

De acuerdo con eldiario.es, el artista prepara su defensa legal con un equipo de abogados y aún se espera el desarrollo judicial del caso.

