México

Temperaturas en Tijuana: prepárate antes de salir de casa

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Guardar
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha vuelto un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Tijuana para este 19 de abril.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este domingo, se prevé que en Tijuana habrá un 0% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 23 centígrados y una mínima de 14°. La nubosidad será del 26% y por la noche habrá una probabilidad del 0% de lluvias.

La predicción del estado del tiempo en Tijuana (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Tijuana (Imagen ilustrativa Infobae)

El caluroso clima de Tijuana

Tijuana, una de las ciudades principales de Baja California, posee un clima de tipo semiárido caracterizado por tener veranos secos y templados a cálidos, así como inviernos suaves y húmedos. La temperatura promedio anual es de 17.5 grados.

Debido a que tiene salida al océano Pacífico y su cercanía a California, sus costas son frías durante el verano y templadas en el invierno; asimismo, las lluvias no son tan abundantes y ocurren por frentes fríos o tormentas generadas entre noviembre y abril.

Del otoño a la primavera es común que se dé el fenómeno de los llamados “Vientos de Santa Ana”, que se caracterizan por ser vientos fuertes, secos y calientes que van de las montañas al mar y que pueden ocasionar olas de calor por arriba de los 30 grados.

Por otro lado, la temperatura mínima récord ha sido de -9.4 y la máxima de 48.2 grados, asimismo, ha nevado hasta en cinco ocasiones (en los años 1967, 2007, 2008, 2014, 2021) aunque en realidad las bajas temperaturas son extrañas en esta zona.

Las costas de Tijuana son frías durante el verano. (Cuartoscuro)
Las costas de Tijuana son frías durante el verano. (Cuartoscuro)

Qué tipo de clima hay en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático el país sufrirá en un futuro una reducción de las precipitaciones anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en TijuanaClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Monterrey

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Monterrey

Clima: las temperaturas que predominarán este 19 de abril en Culiacán Rosales

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima: las temperaturas que predominarán este 19 de abril en Culiacán Rosales

América vs Toluca EN VIVO: Águilas y Diablos llegan al Azteca buscando asegurar su pase a la Liguilla

Sigue el minuto a minuto del encuentro de la Jornada 15 de la Liga MX en el Coloso de Santa Úrsula

América vs Toluca EN VIVO: Águilas y Diablos llegan al Azteca buscando asegurar su pase a la Liguilla

Tris: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Tris: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

Chivas aplasta 5-0 a Puebla en el Estadio Akron y siguen líderes absolutos de la Liga MX

Chivas buscará mantener el liderato general de la Liga MX cuando reciba al Puebla en lo que promete ser un duelo de muchos goles

Chivas aplasta 5-0 a Puebla en el Estadio Akron y siguen líderes absolutos de la Liga MX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a un integrante de “Los Torrijos”, banda dedicada al secuestro, extorsión y robo de transporte de carga en el Edomex

Detienen a un integrante de “Los Torrijos”, banda dedicada al secuestro, extorsión y robo de transporte de carga en el Edomex

“El Güero Palma” recibirá atención médica inmediata por orden de un juez: señala haber sido ignorado en El Altiplano

Localizan con vida a Rogelio Poblete, titular de Agua de Malinalco, Edomex

Detienen a Salomón Barragán, alias “El Salo”, presunto líder de una célula del CJNG en Baja California

En festivales de música: así operaba el narco húngaro János Balla, alias Dániel Takács, que se escondía en Cancún

ENTRETENIMIENTO

Así se vivió el concierto de Andrea Bocelli junto a Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana desde el Zócalo de la CDMX

Así se vivió el concierto de Andrea Bocelli junto a Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana desde el Zócalo de la CDMX

Hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula vuelve a ser captado públicamente en una fiesta exclusiva de Coachella

Coachella 2026: estos son los horarios en México para ver a Justin Bieber, The Strokes, Morat y más este 18 de abril

Dónde y cuándo se estrena “Día de Muertos”, la película mexicana de terror que la está rompiendo en el FICG 2026

Donghae de Super Junior debuta como solista: fecha y horario del lanzamiento de su primer álbum “ALIVE” en México

DEPORTES

América vs Toluca EN VIVO: Águilas y Diablos llegan al Azteca buscando asegurar su pase a la Liguilla

América vs Toluca EN VIVO: Águilas y Diablos llegan al Azteca buscando asegurar su pase a la Liguilla

Chivas aplasta 5-0 a Puebla en el Estadio Akron y siguen líderes absolutos de la Liga MX

México golea 6-0 a Puerto Rico con doblete de Charlyn Corral en su camino a Brasil 2027

Chivas se alista para jugar sin el Tala Rangel

Chicharito Hernández se engancha con fan en una dinámica por redes y causa polémica