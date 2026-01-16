Gobierno de Sheinbaum reporta que homicidio doloso disminuyó 54% en Edomex: estos son los delitos que van a la baja

El homicidio doloso bajo en el Edomex (Captura/Osvaldo Muller Periodista)

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el delito de homicidio doloso disminuyó 54 por ciento en el Estado de México, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La información se dio a conocer durante la conferencia La Mañanera del Pueblo, realizada en Ecatepec de Morelos, municipio considerado entre los de mayor incidencia delictiva del país.

Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, detalló que durante 2025 el promedio diario mensual de homicidios dolosos en la entidad pasó de septiembre de 2024 al corte en diciembre de 2025, de 6.6 a 3.06 casos, reflejando un avance significativo en la estrategia de seguridad y coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Por igual, señaló que el promedio diario anual de este delito se mantuvo elevado desde 2015, alcanzando su punto más alto en 2019, cuando se registraron 7.8 casos diarios. A partir de ese año, la tendencia comenzó a la baja.

Entidad bajo dos lugares por reducción del homicidio doloso

Homicidio doloso baja Edomex SESNSP La Mañanera del Pueblo (especial)

No fue sino hasta 2024 cuando el promedio descendió a 6.2 casos diarios, y un año después se redujo a 4.2, lo que representa una disminución del 32 por ciento.

Lo anterior permitió a la entidad mexiquense pasar del lugar tercero nacional al quinto, ya que en la concentración del homicidio doloso por entidades, el Edomex registró de 6.17 a 4.16 de casos diarios.

Delitos de alto impacto a la baja

Los Delitos de alto impacto a la baja en el Edomex, según datos del SESNSP

Con lo que respecta a los delitos de alto impacto, el comportamiento también fue a la baja, de 282.4, (en 2018) a 143.1 (en 2025), pero de 2024 a 2025, se redujo un 22 por ciento.

Información en proceso...