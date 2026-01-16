Gelatina de té verde y yogur griego para un desayuno rico en probióticos y antioxidantes

El té verde es famoso por su alto contenido de antioxidantes, que ayudan a combatir el envejecimiento celular y la inflamación, mientras que el yogur griego suma proteína y probióticos para una mejor salud intestinal.
Esta gelatina es baja en calorías, aporta energía natural y es perfecta para quienes desean un postre ligero, funcional y fácil de preparar. Su sabor es suave, ligeramente herbal y muy refrescante.
Receta de gelatina de té verde y yogur griego
Tiempo de preparación
- 10 minutos para mezclar los ingredientes
- 5 minutos para hidratar y disolver la grenetina
- 2 horas de refrigeración para cuajar
Ingredientes
- 1 taza de yogur griego natural (puede ser bajo en grasa y sin azúcar)
- 1 taza de té verde concentrado (preparado con 2 bolsitas o 2 cucharaditas de té en 1 taza de agua caliente)
- ½ taza de agua fría
- 3 a 4 cucharadas de miel, stevia o azúcar mascabado (opcional)
- 2 sobres de grenetina (14 g en total), hidratados en 1/3 taza de agua fría
- 1 cucharadita de ralladura de limón (opcional, para aroma y frescura)
- Frutas frescas en cubos para decorar (opcional, ej: kiwi, fresa, arándano)
Cómo hacer gelatina de té verde y yogur griego, paso a paso
- Hidrata la grenetina en 1/3 taza de agua fría durante 5 minutos.
- Prepara el té verde concentrado y deja entibiar.
- En un tazón grande, mezcla el yogur griego, el té verde ya tibio, la miel o endulzante y la ralladura de limón. Integra bien.
- Disuelve la grenetina hidratada en microondas o baño María sin hervir.
- Agrega la grenetina disuelta a la mezcla anterior y bate hasta homogeneizar.
- Vierte en moldes individuales o uno grande y refrigera al menos 2 horas, hasta que esté firme.
- Desmolda y decora con fruta fresca antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones medianas de gelatina.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción contiene aproximadamente:
- Calorías: 60
- Grasas: 1 g
- Grasas saturadas: 0.4 g
- Carbohidratos: 9 g
- Azúcares: 6 g (principalmente naturales del yogur y el endulzante)
- Proteínas: 5 g
- Antioxidantes: Alto contenido gracias al té verde
Estas son estimaciones, los valores pueden variar según los ingredientes y cantidades.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La gelatina puede conservarse en refrigerador hasta 4 días, bien tapada.
