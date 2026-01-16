México

Gelatina de té verde y yogur griego para un desayuno rico en probióticos y antioxidantes

Disfruta una textura cremosa, sabor herbal y beneficios para tu sistema digestivo sin sumar calorías extra

Guardar
Un snack bajo en calorías,
Un snack bajo en calorías, perfecto para cuidar el sistema inmune y la digestión. (Gemini)

El té verde es famoso por su alto contenido de antioxidantes, que ayudan a combatir el envejecimiento celular y la inflamación, mientras que el yogur griego suma proteína y probióticos para una mejor salud intestinal.

Esta gelatina es baja en calorías, aporta energía natural y es perfecta para quienes desean un postre ligero, funcional y fácil de preparar. Su sabor es suave, ligeramente herbal y muy refrescante.

Receta de gelatina de té verde y yogur griego

Tiempo de preparación

  • 10 minutos para mezclar los ingredientes
  • 5 minutos para hidratar y disolver la grenetina
  • 2 horas de refrigeración para cuajar

Ingredientes

  1. 1 taza de yogur griego natural (puede ser bajo en grasa y sin azúcar)
  2. 1 taza de té verde concentrado (preparado con 2 bolsitas o 2 cucharaditas de té en 1 taza de agua caliente)
  3. ½ taza de agua fría
  4. 3 a 4 cucharadas de miel, stevia o azúcar mascabado (opcional)
  5. 2 sobres de grenetina (14 g en total), hidratados en 1/3 taza de agua fría
  6. 1 cucharadita de ralladura de limón (opcional, para aroma y frescura)
  7. Frutas frescas en cubos para decorar (opcional, ej: kiwi, fresa, arándano)
Gelatina de té verde y
Gelatina de té verde y yogur griego: antioxidantes y proteína en un postre refrescante. (Gemini)

Cómo hacer gelatina de té verde y yogur griego, paso a paso

  1. Hidrata la grenetina en 1/3 taza de agua fría durante 5 minutos.
  2. Prepara el té verde concentrado y deja entibiar.
  3. En un tazón grande, mezcla el yogur griego, el té verde ya tibio, la miel o endulzante y la ralladura de limón. Integra bien.
  4. Disuelve la grenetina hidratada en microondas o baño María sin hervir.
  5. Agrega la grenetina disuelta a la mezcla anterior y bate hasta homogeneizar.
  6. Vierte en moldes individuales o uno grande y refrigera al menos 2 horas, hasta que esté firme.
  7. Desmolda y decora con fruta fresca antes de servir.
Disfruta una gelatina diferente, llena
Disfruta una gelatina diferente, llena de nutrientes y fácil de preparar. (Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones medianas de gelatina.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 60
  • Grasas: 1 g
  • Grasas saturadas: 0.4 g
  • Carbohidratos: 9 g
  • Azúcares: 6 g (principalmente naturales del yogur y el endulzante)
  • Proteínas: 5 g
  • Antioxidantes: Alto contenido gracias al té verde

Estas son estimaciones, los valores pueden variar según los ingredientes y cantidades.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La gelatina puede conservarse en refrigerador hasta 4 días, bien tapada.

Temas Relacionados

GelatinaRecetasTé VerdeYogur GriegoProbióticosAntioxidantesmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de enero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 16 de enero: se reporta incendio en calles de la alcaldía Cuauhtémoc

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

“Pensé que era mi alarma para trabajar”: los mejores memes que dejó el sismo de magnitud 5.0 en Guerrero

Usuarios de redes sociales hicieron un llamado a cambiar el sonido de la alerta sísmica

“Pensé que era mi alarma

Berenjena: la fruta que ayuda a perder peso, cuida la función renal y el corazón

De origen botánico frutal y uso culinario cotidiano, este alimento destaca por sus aportes nutricionales, su bajo contenido energético y sus beneficios para distintos órganos del cuerpo.

Berenjena: la fruta que ayuda

Pensión del Bienestar 2026: estos son los beneficiarios que cobran hoy 16 de enero

Avanza el calendario de pagos correspondiente al bimestre enero-febrero de 2026

Pensión del Bienestar 2026: estos
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Está adentro de los tacos”:

“Está adentro de los tacos”: sicarios grabaron el momento en que asesinaron al periodista Carlos Castro en Veracruz

Detienen a tres presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en Chiapas

Ataque armado contra elementos de la Fiscalía de Morelos deja un agente muerto y otro herido

Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente acuerdan “acciones tangibles” en materia de seguridad durante llamada

Caen seis presuntos miembros de la Unión Tepito en un centro de distribución de drogas en la Peralvillo

ENTRETENIMIENTO

Intérprete de Las guerreras K-pop

Intérprete de Las guerreras K-pop dará concierto gratis en la Feria de San Marcos 2026

Idols de K-pop que se presentarán gratis en la Feria Nacional de San Marcos 2026

Feria de San Marcos 2026: qué artistas se presentarán en el Foro de las Estrellas

Shawn Mendes es captado conviviendo con fans en CDMX

Feria de San Marcos 2026: fechas, posibles precios y todo lo que debes saber

DEPORTES

NBA hoy: lista completa de

NBA hoy: lista completa de los juegos programados para este 16 de enero

¿Eres mexicano y deseas asistir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?, ya está abierto el proceso de inscripción para el sorteo de entradas

Germán Berterame sueña con ir al Mundial 2026 con México por encima de la Hormiga González: “Es bueno tener competencia”

Caicedo con un pie fuera de Pumas, según reportes

Canelo Álvarez anuncia su regreso al boxeo tras perder campeonatos contra Crawford: esta es la fecha de su retorno