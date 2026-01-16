Gelatina de té verde y yogur griego para un desayuno rico en probióticos y antioxidantes

Un snack bajo en calorías, perfecto para cuidar el sistema inmune y la digestión. (Gemini)

El té verde es famoso por su alto contenido de antioxidantes, que ayudan a combatir el envejecimiento celular y la inflamación, mientras que el yogur griego suma proteína y probióticos para una mejor salud intestinal.

Esta gelatina es baja en calorías, aporta energía natural y es perfecta para quienes desean un postre ligero, funcional y fácil de preparar. Su sabor es suave, ligeramente herbal y muy refrescante.

Receta de gelatina de té verde y yogur griego

Tiempo de preparación

10 minutos para mezclar los ingredientes

5 minutos para hidratar y disolver la grenetina

2 horas de refrigeración para cuajar

Ingredientes

1 taza de yogur griego natural (puede ser bajo en grasa y sin azúcar) 1 taza de té verde concentrado (preparado con 2 bolsitas o 2 cucharaditas de té en 1 taza de agua caliente) ½ taza de agua fría 3 a 4 cucharadas de miel, stevia o azúcar mascabado (opcional) 2 sobres de grenetina (14 g en total), hidratados en 1/3 taza de agua fría 1 cucharadita de ralladura de limón (opcional, para aroma y frescura) Frutas frescas en cubos para decorar (opcional, ej: kiwi, fresa, arándano)

Gelatina de té verde y yogur griego: antioxidantes y proteína en un postre refrescante. (Gemini)

Cómo hacer gelatina de té verde y yogur griego, paso a paso

Hidrata la grenetina en 1/3 taza de agua fría durante 5 minutos. Prepara el té verde concentrado y deja entibiar. En un tazón grande, mezcla el yogur griego, el té verde ya tibio, la miel o endulzante y la ralladura de limón. Integra bien. Disuelve la grenetina hidratada en microondas o baño María sin hervir. Agrega la grenetina disuelta a la mezcla anterior y bate hasta homogeneizar. Vierte en moldes individuales o uno grande y refrigera al menos 2 horas, hasta que esté firme. Desmolda y decora con fruta fresca antes de servir.

Disfruta una gelatina diferente, llena de nutrientes y fácil de preparar. (Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones medianas de gelatina.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 60

Grasas: 1 g

Grasas saturadas: 0.4 g

Carbohidratos: 9 g

Azúcares: 6 g (principalmente naturales del yogur y el endulzante)

Proteínas: 5 g

Antioxidantes: Alto contenido gracias al té verde

Estas son estimaciones, los valores pueden variar según los ingredientes y cantidades.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La gelatina puede conservarse en refrigerador hasta 4 días, bien tapada.