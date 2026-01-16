México

Enfrentamiento entre militares y civiles armados deja un agresor abatido en Sinaloa

Los agentes realizaban labores de resguardo de artefactos explosivos improvisados cuando fueron atacados

El Ejército envió elementos para
El Ejército envió elementos para ayudar a labores de seguridad. Crédito: SEDENA

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) fueron agredidos a balazos cuando se encontraban en realizando labores en el municipio de San Ignacio, Sinaloa.

Los hechos ocurrieron cuando los militares realizaban labores de resguardo de artefactos explosivos improvisados, los cuales habían sido asegurados de manera previa en el poblado Vado Hondo.

Durante la acción, un grupo de civiles armados abrieron fuego en contra de los militares, lo que desató un enfrentamiento.

Como resultado del intercambio de tiros, un agresor fue abatido en el lugar. Además, las autoridades lograron asegurar un arma larga, cargadores y cartuchos.

Objetos asegurados tras el enfrentamiento. Foto:
Objetos asegurados tras el enfrentamiento. Foto: SSP Sinaloa

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como agentes de seguridad estatal.

Los objetos asegurados fueron resguardados y puestos a disposición del personal de la Fiscalía General de la República (FGR), quien deberá encargarse de realizar la investigación correspondiente.

Estos hechos suceden en un contexto de violencia que aqueja al estado de Sinaloa desde los primeros días de septiembre de 2024, cuando comenzaron a registrarse enfrentamientos.

El inicio de la violencia se debió a la disputa interna de las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, quienes comenzaron una guerra tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder y cofundador de la organización criminal.

La captura de "El Mayo"
La captura de "El Mayo" habría marcado una de las reconfiguraciones más grandes de la facción sinaloense. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

Desde el comienzo de la guerra, el 9 de septiembre de 2024, diversos enfrentamientos, balaceras, asesinatos, secuestros y hallazgos de cuerpos han marcado las jornadas de los sinaloenses, sobre todo en Culiacán.

Datos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) refieren que desde ese fecha hasta diciembre de 2025 se han registrado más de 2 mil asesinatos en la entidad.

Segunda agresión contra militares en una semana

El pasado martes 13 de enero se registró un primer ataque armado contra elementos del Ejército Mexicano en el mismo poblado de Sinaloa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, los hechos ocurrieron cuando los militares realizaban recorridos terrestres al sureste de la cabecera municipal.

En el sitio, civiles armados abrieron fuego en contra del personal militar, quienes repelieron la agresión.

Ante los hechos, fueron desplegados elementos de la Marina, de seguridad federal y estatal, quienes lograron asegurar lo siguiente:

  • 5 armas largas
  • 47 cargadores
  • 2 mil 500 cartuchos
Objetos asegurados tras la agresión
Objetos asegurados tras la agresión armada. Foto: SSP Sinaloa

Los objetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal con el objetivo de que se realicen las investigaciones correspondientes.

Asesinan a director de la Policía de Tránsito de Culiacán

Otro hecho violento se registró el pasado 5 de enero, en el que fue asesinado el director de la Unidad de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán, Francisco Javier Zazueta Lizárraga.

De acuerdo con los reportes, el mando transitaba por la calle principal de la sindicatura a bordo de una camioneta cuando sujetos armados lo interceptaron y abrieron fuego en su contra.

La Secretaría lamentó su muerte
La Secretaría lamentó su muerte y expresó su solidaridad con sus familiares. (SSPyTM)

La SSPyTM expresó sus condolencias por el fallecimiento del mando, quien acumulaba 32 años de servicio y se distinguía por su compromiso con la seguridad.

Por este hecho no se reportaron personas detenidas.

