Emiten Alerta Amarilla por bajas temperaturas en cuatro alcaldías de CDMX para el 17 de enero

Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco serán las más afectadas con temperaturas de hasta 4 grados

Se esperan bajas temperaturas en la zona sur de CDMX. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Las autoridades de la Ciudad de México han emitido una Alerta Amarilla ante el pronóstico de bajas temperaturas previstas para la madrugada y mañana del sábado 17 de enero. Las demarcaciones Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco serán las más afectadas, con registros que oscilarán entre 4 y 6 ℃.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda a la población protegerse del frío usando al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, y aplicar crema hidratante en la piel. También sugiere evitar cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratado y consumir frutas y verduras con alto contenido de vitaminas A y C.

Las autoridades subrayan la importancia de mantener una ventilación adecuada al usar calentadores o chimeneas, así como lavarse las manos con frecuencia o emplear gel antibacterial. Ante cualquier síntoma de malestar, se aconseja acudir al centro de salud más cercano.

Para emergencias, las líneas 911, Locatel (55 5658 1111) y la propia Secretaría (55 5683 2222) están habilitadas. La ciudadanía puede seguir actualizaciones a través de las redes sociales oficiales y el sitio web de Protección Civil de la Ciudad de México.

Autoridades emitieron una alerta por bajas temperaturas en CDMX para el 17 de enero de 2026

Frío en otras ciudades de México

El avance del frente frío número 29 traerá condiciones extremas a diversas regiones de México durante el fin de semana, con pronóstico de heladas, lluvias intensas y vientos fuertes en varias entidades, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Las autoridades advierten que este fenómeno, que ingresará por el norte de Chihuahua y Coahuila, generará vientos de hasta 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como tolvaneras en el norte y noreste del país. En paralelo, se esperan lluvias y tormentas eléctricas en estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México, mientras que en la Ciudad de México y entidades del centro habrá chubascos y precipitaciones aisladas.

Está por llegar el Frente
Está por llegar el Frente Frío 29(X/ @conagua_clima)

El frente frío 29 continuará su desplazamiento por el golfo de México, por lo que se recomienda a la población mantenerse al tanto de los avisos oficiales y tomar precauciones ante el riesgo de cambios bruscos de temperatura, lluvias y fuertes rachas de viento.

