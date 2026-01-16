Critican a Secretaría de Cultura de la CDMX por polémico anuncio para curso de fotografía en conciertos

La Secretaría de Cultura de Ciudad de México es criticada por promocionar un taller fotográfico que hace recordar a la tragedia en el festival Axe Ceremonia 2025. (Especial)

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México enfrenta una oleada de críticas a raíz de la promoción de un taller fotográfico con el lema “¿Quieres fotografiar conciertos y no morir en el intento?”.

El eslogan, acompañado por emojis de risa y cámara, provocó una reacción adversa al coincidir con el inminente aniversario de la tragedia ocurrida durante el festival Axe Ceremonia 2025, donde murieron los jóvenes fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas.

A casi un año del colapso de una estructura metálica en el concierto, colectivos y familiares de las víctimas señalan que la elección del mensaje demuestra una desconexión institucional con el dolor de quienes sufrieron la pérdida y una falta de sensibilidad ante un proceso judicial que sigue sin resolverse.

Reacciones al taller de fotografías en conciertos

Organizaciones denuncian el uso de la muerte como herramienta publicitaria y la paralización del proceso legal por la tragedia en el festival Ceremonia. (Instagram / diianajonasb)

El taller, programado del 19 al 26 de enero en el Museo Archivo de la Fotografía, fue presentado por la Secretaría de Cultura de CDMX en redes sociales como uno que “va más allá de apretar el obturador entre luces y multitudes”.

No obstante, la publicación reavivó la indignación social y familiar, ya que el avance en las investigaciones y la búsqueda de justicia por la muerte de los dos reporteros gráficos se mantiene paralizado.

Uno de los mensajes que sintetizó el rechazo provino de la colectiva Justicia para Miguel en Instagram. Al difundir un comunicado, el grupo señaló: “No se vale usar la muerte como recurso ‘cool’ de mercadotecnia. No se vale romantizar riesgos que son consecuencia de negligencias, no de ‘escenarios complejos’.”

Diana Rojas, hermana de uno de los fallecidos, reiteró el reclamo en su mensaje público al indicar: “No podemos permitir que la negligencia se normalice ni que la muerte de quienes trabajaban en conciertos se vuelva un chiste institucional.”.

Fiscalía de la CDMX recibió órdenes de investigar a fondo el suceso del Axe Ceremonia

La Fiscalía de la Ciudad de México recibió la orden de profundizar la investigación contra tres empresas vinculadas a la organización del Axe Ceremonia 2025 tras demandas de los familiares. (@Rafa_Galean)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) recibió la orden el pasado 16 de octubre de intensificar la investigación sobre tres empresas vinculadas a la organización del festival, según informó la defensa de la familia de Berenice Giles.

El Tribunal Colegiado responsable del caso instruyó a la fiscalía a agotar todas las líneas de pesquisa sobre la seguridad, infraestructura y logística del evento, incluyendo la convocatoria a directivos de las compañías involucradas y la revisión de contratos, permisos y reportes de Protección Civil.

La instrucción judicial responde al amparo promovido por familiares y colectivos, quienes han denunciado públicamente irregularidades en la integración de la carpeta de investigación inicial.

Entre las omisiones identificadas se encuentra la falta de revisión detallada de la cadena de mando y de los procesos de contratación de empresas privadas responsables de la seguridad del festival.

Los padres de cadena de mando, Raúl y Blanca, se manifestaron el pasado septiembre ante las oficinas del Poder Judicial de la capital denunciando la falta de avances en las audiencias y la supuesta protección a las empresas Ocesa y Lobo.