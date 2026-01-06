Secretaría de Cultura de la CDMX niega su participación en evento de 31 Minutos de Reyes Magos

El grupo tributo de 31 Minutos ofreció una sesión gratuita de fotos caracterizados como los Reyes Magos en el Museo del Pulque y las Pulquerías de la Ciudad de México. (Imagen: X/@museofranzmayer)

Un grupo tributo caracterizado como Los Reyes Magos del programa chileno 31 Minutos ha generado expectativa en la Ciudad de México con una actividad gratuita de fotos en el Museo del Pulque y las Pulquerías.

Sin embargo, la Secretaría de Cultura de la CDMX se deslindó totalmente del evento en honor a 31 Minutos en un comunicado difundido en sus redes sociales junto con la imagen que promocionaba la actividad, la cual tenía el logo de dicho organismo gubernamental:

“La @CulturaCiudadMx informa que no tiene relación alguna con el evento anunciado en el cartel adjunto, titulado ‘Ven y tómate la foto’ con los personajes ‘Reyes Magos en compañía de Reyes Magos de 31 minutos’.

Esta actividad se realiza en el Museo del Pulque y las Pulquerías (MUPYP), recinto que no pertenece a la Dirección General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México no se hace responsable de la organización ni del desarrollo de este evento”.

En el trasfondo de esta convocatoria, la Secretaría de Cultura de la CDMX subrayó la necesidad de consultar sus redes oficiales para verificar la autenticidad y organización de cualquier evento, reiterando la no vinculación de esta actividad con su agenda institucional.

Los muñecos presentados en el evento no eran los originales de la serie 31 Minutos

La Secretaría de Cultura de la CDMX se deslindó oficialmente del evento fotográfico con personajes tributo de 31 Minutos y Reyes Magos. (Secretaría de Cultura)

La sesión fotográfica gratuita se llevó a cabo el lunes 5 de enero, entre las 14:00 y las 19:00 horas, en las instalaciones del museo, ubicado en Avenida Hidalgo 105, esquina con Avenida Reforma, colonia Guerrero, en la Alcaldía Cuauhtémoc. La dinámica estaba abierta a personas de todas las edades, y también incluye la tradicional carta de deseos dirigida a los Reyes Magos.

Aunque la organización ofrecía las fotos sin costo, estaba disponible una opción de cooperación voluntaria para quienes deseen sumar a la actividad.

No se trata de los muñecos originales de 31 Minutos, sino de un grupo tributo creado por admiradores de la famosa serie chilena. A pesar de que en otras ocasiones las actividades relacionadas con los Reyes Magos suelen estar dirigidas principalmente a la infancia, usuarios en redes han ironizado acerca del público objetivo del evento.

Gira de 31 Minutos en México

31 Minutos anuncia su regreso a México con la gira 'Radio Guaripolo II', programando presentaciones en seis ciudades mexicanas durante abril. (Ocesa)

La visita de estos personajes se produce en un momento de gran visibilidad mediática para el proyecto chileno 31 Minutos, que prepara su regreso a los escenarios mexicanos con la gira Radio Guaripolo II en el próximo abril.

El tour contempla seis ciudades: San Luis Potosí, Tijuana, Toluca, Torreón, León y Querétaro. En esta gira, el espectáculo recreará un programa radiofónico nocturno con secciones inéditas, entrevistas y canciones originales, según difundió Ocesa tras la viralización en redes de una grabación de treinta segundos con Guaripolo y Tulio Triviño.

Además, la reciente participación del elenco en el formato Tiny Desk de NPR desde Washington D.C. revitalizó el interés de seguidores de distintas generaciones en México.

Las fechas de la gira de 31 Minutos en el país ya fueron confirmadas: 30 de marzo en el Teatro La Paz (San Luis Potosí), 14 de abril en El Foro (Tijuana), 18 de abril en el Teatro Morelos (Toluca), 22 de abril en el Teatro Nazas (Torreón), 24 de abril en El Domo (León) y 26 de abril en el Auditorio Josefa Ortiz (Querétaro).