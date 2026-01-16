Conductores de ‘Hoy’ critican el sonido de la alerta sísmica en celulares: “Casi me infarto”

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza y otros conductores del programa ‘Hoy’ criticaron el sonido de la alerta sísmica en celulares. Esto tras el sismo de 5.0 que se registró la madrugada del 16 de enero con epicentro en San Marcos, Guerrero.

“Qué bueno que no pasó a más. Ayer en la madrugada, justo me acababa de acostar y de repente suena la alarma y a todos nos levantó a muy... la verdad es que sí me asusté“, comenzó Montijo en la transmisión en vivo de ‘Hoy’.

Raúl Araiza no se quedó atrás y compartió su experiencia: “Les digo una cosa, ya estamos acostumbrados a la (otra), pero la del teléfono, yo supongo, no sé, ustedes saben más, si está en vibrar, no sé qué, casi me me da un infarto. O sea, ya si hubiera temblado, neta yo ya...”.

CIUDAD DE MÉXICO, 16ENERO2026.- Está madruga se activó la alerta sísmica en la alcaldía Cuauhtémoc por sismo la ciudad de México por un sismo de 5.0 que se registró con epicentro en Guerrero.

Tanto Galilea Montijo como Raúl Araiza agradecieron que existe una alerta para este tipo de emergencias, pero hizo un llamado a bajar el volumen.

“Gracias a Dios no pasó nada, pero si hay que bajarle el volumen del teléfono, ¿no?”, comentó el presentador.

Andrea Legarreta se sumó a la conversación y confesó que la alerta sísmica le sacó un buen susto.

((Facebook/Hoy))

“Ayer zurramos todas las sábanas con la alerta. Oye, por favor, una petición, bajen el volumen o dígannos cómo desactivarla y ponemos una normalita. Ahora sí sé lo que dicen cuando dicen: “Es que los tenía en la garganta”. Yo también y no tengo", comentó.

E hizo énfasis en el impacto que el sonido puede generar en las personas: “O sea, de que te cuidan, pero te da un infarto. Ya con la de la calle te daba uno, imagínate estar sin celular”.

Arath de la Torre concordó con sus compañeros y habló sobre las dificultades que tuvo para salir con su respirador. Cabe recordar que usa este apoyo debido a sus problemas de sueño.

(Captura: X)

(Captura: X)

(Captura: X)

“Yo duermo con respirador y me salí con el respirador y todos los vecinos me ven así con cara de: Este ya se está muriendo”, comentó.

Galilea Montijo concluyó la conversación haciendo énfasis en la importancia que tiene la alerta sísmica, mientras que Andrea Legarreta reiteró: “Así no, es una queja general. Parece que va a caer una bomba”.