“Pensé que era mi alarma para trabajar”: los mejores memes que dejó el sismo de magnitud 5.0 en Guerrero

Usuarios de redes sociales hicieron un llamado a cambiar el sonido de la alerta sísmica

Este es el segundo sismo de más de 5.0 de magnitud que se registra este 2026 en México. (Captura X)

La madrugada de este viernes 16 de enero se registró un sismo de magnitud 5.0 con epicentro en San Marcos, Guerrero.

De acuerdo con los primeros reportes del Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió en punto de las 00:42 horas en la latitud 16.72 y longitud -99.55, con una profundidad de 5 kilómetros.

De inmediato, se activaron los protocolos correspondientes en la zona y estados aledaños; la alerta sísmica sonó tanto en bocinas como en dispositivos móviles ubicados en Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que hasta el momento no se han reportado daños por el sismo.

"Hasta el momento no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.2 registrado a las 00:42 con epicentro en San Marcos, Guerrero. La Coordinación Nacional de Protección Civil inicia el protocolo de revisión”, publicó en X.

Mientras que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aseguró que se activaron los protocolos correspondientes en las 16 alcaldías y elementos de Protección Civil inspeccionaron puentes vehiculares e infraestructuras del transporte de movilidad integrada.

"Tras el sismo de magnitud 5.0 con epicentro en San Marcos, Guerrero, informo que, hasta el momento, no se reportan daños. Pedimos a la población reportar al 911 cualquier incidente”, tuiteó.

“¡Cámbienla!”: mexicanos reaccionan con memes al sonido de la alerta sísmica en celulares

Usuarios de redes sociales confirmaron que la alerta sísmica sonó en sus dispositivos móviles conforme a lo establecido, pero varios hicieron un llamado para cambiar el sonido que se emite.

Y es que varios aseguraron que éste los asustó más que el propio movimiento telúrico.

  • "Necesito un bolillo para el susto. No por sismo, por el sonido de la alerta sísmica."
  • “¿No había un sonido más traumático para poner como alerta?"
  • “Qué horror de alerta, un día voy a morir del susto.”
  • “Está terrible la alerta sísmica del celular….de verdad no hay necesidad de que suene así!!! Con que diga ‘alerta sísmica’ o algo menos feo te despiertas pero sin un ataque al corazón."
  • "Mejor pongan una canción para la alerta sísmica, no que casi se me desmaya mi mamá."
Cabe recordar que la alerta sísmica en dispositivos celulares se activó desde septiembre de 2025 y viene acompañada de un mensaje con los datos preliminares del sismo en cuestión.

Esta se activa con sismos de magnitud igual o mayor a 5.0 y existe la posibilidad de desactivarla en la configuración según el sistema operativo de cada dispositivo.

