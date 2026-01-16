México

2026: ¿Infonavit solo ofrece crédito para adquirir una casa? Esto es lo que sabemos

Los trabajadores pueden tener acceso a distintas oportunidades de créditos a través del Instituto de la Vivienda

Solo los trabajadores formales pueden tener acceso a Infonavit. (Crédito: Infonavit y Cuartoscuro)

La percepción de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) limita sus créditos únicamente a la compra de casas se ha transformado en los últimos años.

Actualmente, el Infonavit ofrece una variedad de financiamientos que incluyen opciones para quienes desean comprar, construir, ampliar o remodelar su vivienda, así como adquirir un terreno o pagar una hipoteca bancaria, de acuerdo con la información del propio Instituto.

Tipos de créditos disponibles en Infonavit en 2026

El Infonavit cuenta con diversas modalidades de crédito que se adaptan a las necesidades de los trabajadores afiliados. Entre las alternativas disponibles se encuentran:

  • Compra de vivienda nueva: Financiamiento para adquirir una casa, solo o en conjunto con otra persona.
  • Adquisición de terreno: Crédito para comprar terreno y, si se desea, construir una vivienda en ese espacio.
  • Construcción en terreno propio: Opción para quienes ya poseen un terreno y buscan edificar su hogar.
  • Mejoras, ampliación o remodelación de vivienda: Créditos como Mejoravit y Equipa tu Casa permiten invertir en reparaciones y equipamiento.
  • Pago de hipoteca bancaria: Solución para liquidar créditos hipotecarios obtenidos previamente con bancos comerciales.
Los trabajadores pueden consultar su
Los trabajadores pueden consultar su estatus en Infonavit a través del portal oficial.

Las condiciones actuales permiten solicitar más de un crédito a lo largo de la vida laboral, siempre que se liquide el financiamiento anterior antes de tramitar uno nuevo.

Montos y tasas de interés en los créditos del Infonavit

Los montos máximos de financiamiento varían según el tipo de crédito y pueden alcanzar hasta 3 millones 986 mil pesos en el caso de la adquisición de terrenos, con tasas de interés que oscilan entre 3.5% y 11.0% anual, dependiendo del producto.

Para créditos tradicionales destinados a la compra de vivienda, el monto puede llegar a 2 millones 830 mil pesos, mientras que para mejoras o equipamiento del hogar, los montos son menores y las tasas pueden ser fijas o variables.

Las tasas y montos se determinan considerando el ingreso del solicitante, el plazo del crédito y el producto seleccionado.

Requisitos y proceso de solicitud de créditos Infonavit

El trámite para solicitar cualquiera de los créditos del Infonavit se realiza a través del sistema Mi Cuenta Infonavit, donde el solicitante puede precalificarse y conocer de manera inmediata el monto disponible.

Para acceder, es necesario contar con el Número de Seguridad Social (NSS), Clave Única de Registro de Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes (RFC); el registro es gratuito y no requiere intermediarios.

Los documentos y procesos varían según el tipo de crédito, pero en todos los casos es fundamental acreditar la relación laboral vigente y cumplir con los requisitos específicos del producto elegido.

Puntos más destacados sobre los créditos Infonavit en 2026

  • El Infonavit ofrece créditos no solo para comprar casa, sino también para adquirir terrenos, construir, ampliar, mejorar o remodelar vivienda y pagar hipotecas bancarias.
  • El monto máximo de financiamiento puede alcanzar los 3 millones 986 mil pesos, dependiendo del tipo de crédito.
  • Las tasas de interés oscilan entre 3.5% y 11.0% anual.
  • Se permite obtener más de un crédito, siempre que cada financiamiento previo esté completamente liquidado.
  • El trámite de solicitud y precalificación se realiza en línea a través de Mi Cuenta Infonavit y no requiere intermediarios.

