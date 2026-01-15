México

Sopa de garbanzo: fibra y sabor en un platillo que ayuda a bajar el colesterol

Una receta tradicional puede ser el aliado perfecto para mejorar tu salud y cuidar tu alimentación de forma sencilla

Sopa de garbanzo servida caliente,
Sopa de garbanzo servida caliente, preparada de manera casera con legumbres suaves y caldo reconfortante.

La sopa de garbanzo es una opción tradicional y reconfortante dentro de la cocina casera. Este platillo destaca por su sencillez en la preparación y su valor nutritivo, ya que los garbanzos aportan proteínas, fibra y minerales esenciales.

Además, sus ingredientes frescos la convierten en una alternativa saludable, particularmente para quienes desean cuidar su corazón.

Preparar una sopa de garbanzo en casa permite disfrutar de un alimento completo que puede adaptarse a diferentes gustos y necesidades alimenticias, por lo cual aquí te contamos sobre todos sus beneficios para la salud y una receta sencilla para prepararla.

La sopa de garbanzo es
La sopa de garbanzo es una receta tradicional que destaca por su alto valor nutritivo y su fácil preparación casera.

Cuáles son los beneficios nutricionales de incluir sopa de garbanzo en la alimentación

Comer sopa de garbanzo ofrece varios beneficios para la salud gracias a su perfil nutricional:

  • Fuente de proteína vegetal: Los garbanzos aportan proteínas que ayudan a mantener y reparar los tejidos del cuerpo, siendo una opción adecuada para personas que no consumen carne.
  • Ricos en fibra: Su alto contenido de fibra mejora la digestión, favorece la sensación de saciedad y ayuda a controlar los niveles de glucosa y colesterol en sangre.
  • Bajo índice glucémico: Los garbanzos liberan energía de forma gradual, lo que ayuda a evitar picos de azúcar en sangre y favorece el control del apetito.
  • Aportan vitaminas y minerales: Contienen hierro, magnesio, potasio, ácido fólico y zinc, nutrientes esenciales para el funcionamiento del sistema inmunológico, la formación de glóbulos rojos y la salud ósea.
  • Poco contenido de grasas saturadas: La sopa de garbanzos suele prepararse con ingredientes bajos en grasa, lo que contribuye a la salud cardiovascular.
  • Versatilidad y bajo costo: Es una opción accesible y fácil de preparar, ideal para incluir en dietas equilibradas y variadas.
Preparar sopa de garbanzo permite
Preparar sopa de garbanzo permite disfrutar de un platillo bajo en grasas saturadas y favorable para la salud cardiovascular.

Receta de sopa de garbanzo

Ingredientes:

  • 1 taza de garbanzos secos (o 2 latas de garbanzos cocidos, escurridos y enjuagados)
  • 1 litro de caldo de pollo o verduras
  • 2 jitomates medianos picados
  • 1 cebolla picada
  • 2 dientes de ajo picados
  • 2 zanahorias peladas y picadas
  • 1 papa pelada y en cubos
  • 1 rama de apio picada
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 hoja de laurel
  • Sal y pimienta al gusto
  • Cilantro fresco picado para decorar (opcional)
  • Limón en cuartos (opcional)

Preparación:

1. Si usas garbanzos secos, remójalos en agua por al menos 8 horas o toda la noche. Escúrrelos y enjuágalos.

2. En una olla grande, calienta el aceite de oliva y sofríe la cebolla y el ajo hasta que se vean transparentes.

3. Agrega el jitomate, zanahoria, papa y apio. Cocina durante 5 minutos.

4. Incorpora los garbanzos (remojados o de lata), la hoja de laurel y el caldo. Si usas garbanzos secos, cocina a fuego medio-bajo durante 60 a 90 minutos, o hasta que estén suaves. Si usas garbanzos de lata, cocina por 20 a 25 minutos.

5. Sazona con sal y pimienta al gusto. Retira la hoja de laurel antes de servir.

6. Sirve caliente y, si lo deseas, decora con cilantro fresco y acompaña con limón al gusto.

Los garbanzos presentes en la
Los garbanzos presentes en la sopa ofrecen minerales esenciales como hierro, magnesio, potasio y zinc para el bienestar general.

Esta sopa es nutritiva y se puede complementar con tortillas de maíz o pan integral.

Temas Relacionados

garbanzosnutriciónsopasmexico-recetasmexico-noticias

