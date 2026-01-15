Hospitalizan de emergencia a nieta de Alejandro Fernández: esto se sabe sobre su estado de salud

Tras la reciente hospitalización de Alejandro Fernández, una de sus nietas fue ingresada de emergencia a un nosocomio por complicaciones en su estado de salud.
Fue Alejandro Fernández Jr., padre de la menor, quien compartió la noticia a través de sus redes sociales.
“Mi hija fue hospitalizada por salmonela, pero gracias a Dios ya va mejor. Gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos. De corazón”, escribió en sus historias de Instagram.
De acuerdo con la información que compartió el también intérprete de música ranchera, su hija presentó fuertes malestares relacionados con un contagio de salmonela, pero afortunadamente ya se encuentra mejor y en proceso de recuperación.
Alex Fernández acompañó su mensaje con un video, en donde se puede ver a la menor caminando con suero por el hospital, así como una fotografía en donde se ve decaída.
Información en desarrollo...