Hospitalizan de emergencia a nieta de Alejandro Fernández: esto se sabe sobre su estado de salud

(Foto: @alexoficial/Instagram)

Tras la reciente hospitalización de Alejandro Fernández, una de sus nietas fue ingresada de emergencia a un nosocomio por complicaciones en su estado de salud.

Fue Alejandro Fernández Jr., padre de la menor, quien compartió la noticia a través de sus redes sociales.

“Mi hija fue hospitalizada por salmonela, pero gracias a Dios ya va mejor. Gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos. De corazón”, escribió en sus historias de Instagram.

(IG: @alexfernandez.g)

De acuerdo con la información que compartió el también intérprete de música ranchera, su hija presentó fuertes malestares relacionados con un contagio de salmonela, pero afortunadamente ya se encuentra mejor y en proceso de recuperación.

Alex Fernández acompañó su mensaje con un video, en donde se puede ver a la menor caminando con suero por el hospital, así como una fotografía en donde se ve decaída.

(IG: @alexfernandez.g)

Información en desarrollo...