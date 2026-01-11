Alejandro Férnandez reaparece tras cirugía de emergencia y manda mensaje de despedida a Yeison Jiménez

Pese a la operación urgente, Alejandro Fernández envió un mensaje de condolencia por la muerte del cantante Yeison Jiménez en Colombia (IG)

El cantante Alejandro Fernández fue sometido a una cirugía de apendicitis de emergencia el sábado 10 de enero y reportó que ya se encuentra en recuperación.

En sus historias de Instagram, el artista expresó: “Hoy me operaron de apendicitis. Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos. ¡Los quiero mucho!”.

La pronta intervención médica, motivada por una inflamación aguda del apéndice, resultó decisiva para evitar complicaciones. Este cuadro clínico suele iniciarse con dolor cerca del ombligo que se desplaza al abdomen inferior derecho y puede acompañarse de náuseas y fiebre.

Una despedida para Yeison Jiménez

A pesar de la emergencia, Fernández dedicó ese mismo día un mensaje en honor al cantante Yeison Jiménez, fallecido en un accidente aéreo en Boyacá, Colombia. Compartió un moño negro y el texto: "Que en paz descanse“.

Pese a la operación urgente, Alejandro Fernández envió un mensaje de condolencia por la muerte del cantante Yeison Jiménez en Colombia (IG)

Esta apendicitis constituye la primera cirugía confirmada para el artista. En años anteriores, enfrentó problemas de salud como una salmonelosis en septiembre de 2025, que lo obligó a posponer presentaciones en Texas, así como una laringitis en 2024, aunque nunca antes había requerido intervención quirúrgica.

El mensaje y la comunicación directa del intérprete en redes sociales recibieron de inmediato miles de apoyos y mensajes de aliento por parte de sus seguidores.

La música popular colombiana perdió a una de sus voces más representativas con la muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026 en Paipa, Boyacá.

El cantante mexicano Alejandro Fernández agradeció el apoyo de sus seguidores tras su operación de apendicitis a través de redes sociales (IG)

La noticia fue confirmada sobre el siniestro de la aeronave Piper PA-31 Navajo, en la que viajaban seis personas, entre ellas el cantante y miembros de su equipo musical. La avioneta despegó del aeropuerto de Paipa rumbo a Medellín, donde el artista tenía programada una presentación.

El accidente resultó fatal para todos los ocupantes: el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros. Yeison Jiménez, nacido el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, contaba con 34 años de edad.

Su trayectoria artística inició en 2013 con el sencillo “Te Deseo Lo Mejor”, tema que marcó el inicio de una carrera ascendente en la música popular.

En 2025, Alejandro Fernández había enfrentado una salmonelosis que lo obligó a posponer conciertos en Texas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Infobae detalló que Jiménez se consolidó como referente del género con éxitos como “Aventurero”, “Ni Tengo Ni Necesito” y “Por Qué la Envidia”.

Compuso más de 70 canciones y en 2024 se convirtió en el primer exponente de la música popular de Colombia en llenar el Estadio El Campín de Bogotá. Su agenda incluía presentaciones programadas hasta marzo, lo que evidencia la vigencia de su popularidad.