México

Alejandro Férnandez reaparece tras cirugía de emergencia y manda mensaje de despedida a Yeison Jiménez

Apenas recuperándose, ‘el Potrillo’ se tomó un momento para rendir homenaje al fallecido Yeison Jiménez, mostrando su sensibilidad y solidaridad con el medio artístico

Guardar
Pese a la operación urgente,
Pese a la operación urgente, Alejandro Fernández envió un mensaje de condolencia por la muerte del cantante Yeison Jiménez en Colombia (IG)

El cantante Alejandro Fernández fue sometido a una cirugía de apendicitis de emergencia el sábado 10 de enero y reportó que ya se encuentra en recuperación.

En sus historias de Instagram, el artista expresó: “Hoy me operaron de apendicitis. Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos. ¡Los quiero mucho!”.

La pronta intervención médica, motivada por una inflamación aguda del apéndice, resultó decisiva para evitar complicaciones. Este cuadro clínico suele iniciarse con dolor cerca del ombligo que se desplaza al abdomen inferior derecho y puede acompañarse de náuseas y fiebre.

Una despedida para Yeison Jiménez

A pesar de la emergencia, Fernández dedicó ese mismo día un mensaje en honor al cantante Yeison Jiménez, fallecido en un accidente aéreo en Boyacá, Colombia. Compartió un moño negro y el texto: "Que en paz descanse“.

Pese a la operación urgente,
Pese a la operación urgente, Alejandro Fernández envió un mensaje de condolencia por la muerte del cantante Yeison Jiménez en Colombia (IG)

Esta apendicitis constituye la primera cirugía confirmada para el artista. En años anteriores, enfrentó problemas de salud como una salmonelosis en septiembre de 2025, que lo obligó a posponer presentaciones en Texas, así como una laringitis en 2024, aunque nunca antes había requerido intervención quirúrgica.

El mensaje y la comunicación directa del intérprete en redes sociales recibieron de inmediato miles de apoyos y mensajes de aliento por parte de sus seguidores.

La música popular colombiana perdió a una de sus voces más representativas con la muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026 en Paipa, Boyacá.

El cantante mexicano Alejandro Fernández
El cantante mexicano Alejandro Fernández agradeció el apoyo de sus seguidores tras su operación de apendicitis a través de redes sociales (IG)

La noticia fue confirmada sobre el siniestro de la aeronave Piper PA-31 Navajo, en la que viajaban seis personas, entre ellas el cantante y miembros de su equipo musical. La avioneta despegó del aeropuerto de Paipa rumbo a Medellín, donde el artista tenía programada una presentación.

El accidente resultó fatal para todos los ocupantes: el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros. Yeison Jiménez, nacido el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, contaba con 34 años de edad.

Su trayectoria artística inició en 2013 con el sencillo “Te Deseo Lo Mejor”, tema que marcó el inicio de una carrera ascendente en la música popular.

En 2025, Alejandro Fernández había
En 2025, Alejandro Fernández había enfrentado una salmonelosis que lo obligó a posponer conciertos en Texas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Infobae detalló que Jiménez se consolidó como referente del género con éxitos como “Aventurero”, “Ni Tengo Ni Necesito” y “Por Qué la Envidia”.

Compuso más de 70 canciones y en 2024 se convirtió en el primer exponente de la música popular de Colombia en llenar el Estadio El Campín de Bogotá. Su agenda incluía presentaciones programadas hasta marzo, lo que evidencia la vigencia de su popularidad.

Temas Relacionados

Alejandro FernándezYeison Jiménezmexico-entretenimiento

Más Noticias

Abuso sexual, asfixia y abandono en el parque “La Rehoyada”: detienen a dos hombres y una mujer por feminicidio en Quintana Roo

El cuerpo de la víctima, cuya identidad está reservada, fue localizado el pasado 4 de enero al interior de un carrito de supermercado

Abuso sexual, asfixia y abandono

Estas son las películas que están de moda en Netflix México este día

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Estas son las películas que

5 maneras de consumir guanábana para que te ayudan a bajar de peso y a reducir el azúcar en la sangre

Conocer los beneficios de este fruto tropical permite ampliar alternativas en planes alimenticios y saber qué preparaciones son recomendadas

5 maneras de consumir guanábana

¿Quién es René Valencia Reyes, dirigente del PRI que sufrió un ataque armado en Michoacán?

El priista fue atacado a balazos en Jarácuaro, autoridades federales y estatales ya investigan los hechos

¿Quién es René Valencia Reyes,

Las mejores películas de Prime Video en México para ver hoy mismo

El auge de las plataformas por streaming ha revolucionado la forma de ver y disfrutar el cine; Prime Video no se quiere quedar atrás

Las mejores películas de Prime
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hechos violentos en Celaya, Guanajuato,

Hechos violentos en Celaya, Guanajuato, dejan dos muertos y un herido

La Fiscalía de Chiapas detuvo a nueve presuntos narcomenudistas en Cintalapa

Operativo de la FGE desarticula célula delictiva responsable de delitos de alto impacto en Guanajuato

‘El Botox’ exige a Sheinbaum y Harfuch la liberación de su esposa e hija: “Es privación de la libertad”

Cuatro jóvenes de 15, 17 y 20 años fueron identificados tras ser encontrados en diez costales en Cuitzeo, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Estas son las películas que

Estas son las películas que están de moda en Netflix México este día

Las mejores películas de Prime Video en México para ver hoy mismo

Las series más populares de Prime Video en México para engancharse este día

Natalie Portman detrás de nueva animación francesa: aquí la fecha de estreno en México

Café Tacvba VS Spotify: dónde ver la serie sobre el origen de la plataforma y controversias de su creador

DEPORTES

Chucky Lozano a Pumas: qué

Chucky Lozano a Pumas: qué dijo Antonio Sancho sobre el supuesto interés por el delantero para regresarlo a la Liga MX

¿Solo por el Mundial? Berterame asegura que quiere regresar a Argentina luego de jugar con la Selección Mexicana

Scarlett Camberos se queja del arbitraje tras aparatosa lesión durante el partido entre América Femenil y Xolas

Semifinales Copa Africana de Naciones: cuándo y dónde verlas en México

Captan en video ataque contra árbitra durante partido amateur en la alcaldía Venustiano Carranza