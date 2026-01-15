México

El mensaje que Andrea Legarreta le envió a Pepillo Origel tras hablar de su romance con su sobrino Luis Carlos Origel

La nueva relación de la presentadora de Hoy ya es oficial y las reacciones familiares no se han hecho esperar

Guardar
La conductora y actriz respondió
La conductora y actriz respondió a la reacción de Pepillo Origel ante su nuevo romance con Luis Carlos Origel (IG, juanjoseorigel - Pepillo Origel)

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel, sobrino de Pepillo Origel, están en el ojo del huracán desde que confirmaron su relación y se dejaron ver juntos en el programa Hoy.

A la ola de reacciones que circulan en redes sociales, se sumó la del periodista Juan José Origel, tío de Luis Carlos, quien a través de un video publicado en Instagram compartió su reacción.

El conductor le dio la bienvenida a la presentadora de "Hoy" a su familia. (IG@juanjoseorigel)

Andrea Legarreta responde a la reacción de Pepillo Origel

En el breve clip, el presentador del programa Con permiso compartió su felicidad ahora que la noticia ya es pública, incluso aseguró que la presentadora de Hoy ya es su sobrina.

“Me habló mi sobrino para darme la noticia, dije: ‘Ay, pues bueno’. Yo como que ya me lo sospechaba, la verdad, pero si él no me decía nada, yo no decía nada. Como ya me dijo, entonces ya puedo decir que tengo una sobrina, mi sobrina Andrea Legarreta”, expresó.

Sus palabras no pasaron desapercibidas por Legarreta, quien respondió a través de un comentario en la publicación.

“Mi pepillo hermoso. Gracias por tus buenos deseos. Tú y tu familia son hermosos. Una hermosa familia. Gracias por tu cariño hacia mi familia también. Te amo y a Luis Carlos tanto. Un día a la vez. Feliz e ilusionada. Se trata de vivir bonito”, compartió.

Juan José 'Pepillo' Origel, tío
Juan José 'Pepillo' Origel, tío de Luis Carlos Origel, expresó su alegría al enterarse de la relación y consideró a Andrea Legarreta como parte de su familia. (IG: andrealegarreta)

Pepillo Origel resalta la suerte que tuvo la conductora

En el mismo video, el comunicador agregó que la conductora de Televisa es muy querida por su familia, por lo que afirmó que la noticia seguramente tiene felices a sus suegros.

“Tienes suerte, Andrea, tienes suerte porque te queremos y porque nos caes de poca”, aseguró.

Además, también compartió que tuvo la oportunidad de conocer a la mamá de Andrea Legarreta y considera que son una “familia íntegra”: “Bueno, Andrea es una gran madre, ha estado al cien con sus hijas, las adora”.

Andrea Legarreta compartió que vivió
Andrea Legarreta compartió que vivió una etapa difícil tras casi tres años de soltería, y ahora se siente feliz e ilusionada con su nueva pareja. (Instagram: Andrea Legarreta)

La confirmación de su nuevo romance tras casi tres años soltera

Antes de que el periodista hablara públicamente sobre la relación de la presentadora y su sobrino, Andrea Legarreta tuvo un encuentro con los micrófonos de Televisa Espectáculos, donde dejó al descubierto su felicidad.

“Como dicen, lo que se ve no se juzga, es más que evidente”, declaró, y agregó: “Tuve una época de mucha tristeza. Y pues estoy bien, estoy feliz y estoy ilusionada”.

Por otra parte, resaltó las cualidades de su pareja y el cómo surgió el amor tras varios años de amistad:

“Está lindo cuando descubres que alguien te ve con ojos bonitos, cuando descubres que estás con una persona bondadosa, amorosa, dulce. Lo que a mí me gusta es que es eso, el amor creo que tiene que ser así, tiene que ser dulce, tiene que ser lindo”.

Temas Relacionados

Andrea LegarretaPepillo OrigelLuis Carlos OrigelRomancemexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Valor de cierre del euro en México este 15 de enero de EUR a MXN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro

Alejandro Sanz, Grupo Frontera y más en el festival de Carín León: precios y cartel revelado de ‘La Cura Fest’

El festival reunirá a figuras internacionales sobre el escenario, celebrando la fusión de estilos y confirmando que Hermosillo recibirá importantes exponentes de la música regional

Alejandro Sanz, Grupo Frontera y

Ricardo Anaya afirma que el T-MEC “es de vida o muerte”

Las declaraciones del legislador subrayan la relevancia del tratado comercial para la economía nacional y piden atención urgente a la negociación con Estados Unidos y Canadá

Ricardo Anaya afirma que el

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 15 de enero: avanza marcha sobre Av. 5 de Mayo

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Estos son los precios oficiales de los boletos para Cristian Castro en el Auditorio Nacional

El intérprete de “Azul” convocará a sus fans en uno de los recintos para conciertos más importantes de la CDMX

Estos son los precios oficiales
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Trini”, líder

Detienen a “El Trini”, líder de Los Cabrera, en Chihuahua

Cae “El Cubano”, figura relevante dentro del Cártel de Sinaloa y encargado del tráfico de drogas a los EEUU

‘El Bótox’ pidió intervención de Donald Trump en México para terminar con la corrupción

Golpe al narco: incautan más 200 kilos de metanfetamina en Sonora e inhabilitan 11 narcolaboratorios en Sinaloa

Marina desmantela narcocampamento en Guerrero vinculado a Omar Coronel Aispuro, cuñado de El Chapo Guzmán

ENTRETENIMIENTO

A partir de esta fecha

A partir de esta fecha podrás escuchar el nuevo álbum de BTS en México

Alejandro Sanz, Grupo Frontera y más en el festival de Carín León: precios y cartel revelado de ‘La Cura Fest’

Estos son los precios oficiales de los boletos para Cristian Castro en el Auditorio Nacional

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de Euphoria en México?

Médicos descartan gravedad de Verónica Castro tras hospitalización por secuelas de antiguo accidente

DEPORTES

Mauricio Sulaiman lanza advertencia por

Mauricio Sulaiman lanza advertencia por llegada de TKO al boxeo: “Los sueños de los jóvenes boxeadores se acabarán”

Confirmado: Pato O’Ward continuará como piloto de reserva de McLaren en la Fórmula 1 2026

Henry Martín vuelve a entrenar con el América: ¿cuándo podría jugar de nuevo?

Comienza el Australian Open 2026: cuándo y dónde ver en México el primer Grand Slam de la temporada

Director técnico de Canadá reconoce que fue un error convocar a Marcelo Flores ante Guatemala: ¿por qué?