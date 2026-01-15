El mensaje que Andrea Legarreta le envió a Pepillo Origel tras hablar de su romance con su sobrino Luis Carlos Origel

La conductora y actriz respondió a la reacción de Pepillo Origel ante su nuevo romance con Luis Carlos Origel (IG, juanjoseorigel - Pepillo Origel)

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel, sobrino de Pepillo Origel, están en el ojo del huracán desde que confirmaron su relación y se dejaron ver juntos en el programa Hoy.

A la ola de reacciones que circulan en redes sociales, se sumó la del periodista Juan José Origel, tío de Luis Carlos, quien a través de un video publicado en Instagram compartió su reacción.

El conductor le dio la bienvenida a la presentadora de "Hoy" a su familia. (IG@juanjoseorigel)

Andrea Legarreta responde a la reacción de Pepillo Origel

En el breve clip, el presentador del programa Con permiso compartió su felicidad ahora que la noticia ya es pública, incluso aseguró que la presentadora de Hoy ya es su sobrina.

“Me habló mi sobrino para darme la noticia, dije: ‘Ay, pues bueno’. Yo como que ya me lo sospechaba, la verdad, pero si él no me decía nada, yo no decía nada. Como ya me dijo, entonces ya puedo decir que tengo una sobrina, mi sobrina Andrea Legarreta”, expresó.

Sus palabras no pasaron desapercibidas por Legarreta, quien respondió a través de un comentario en la publicación.

“Mi pepillo hermoso. Gracias por tus buenos deseos. Tú y tu familia son hermosos. Una hermosa familia. Gracias por tu cariño hacia mi familia también. Te amo y a Luis Carlos tanto. Un día a la vez. Feliz e ilusionada. Se trata de vivir bonito”, compartió.

Juan José 'Pepillo' Origel, tío de Luis Carlos Origel, expresó su alegría al enterarse de la relación y consideró a Andrea Legarreta como parte de su familia. (IG: andrealegarreta)

Pepillo Origel resalta la suerte que tuvo la conductora

En el mismo video, el comunicador agregó que la conductora de Televisa es muy querida por su familia, por lo que afirmó que la noticia seguramente tiene felices a sus suegros.

“Tienes suerte, Andrea, tienes suerte porque te queremos y porque nos caes de poca”, aseguró.

Además, también compartió que tuvo la oportunidad de conocer a la mamá de Andrea Legarreta y considera que son una “familia íntegra”: “Bueno, Andrea es una gran madre, ha estado al cien con sus hijas, las adora”.

Andrea Legarreta compartió que vivió una etapa difícil tras casi tres años de soltería, y ahora se siente feliz e ilusionada con su nueva pareja. (Instagram: Andrea Legarreta)

La confirmación de su nuevo romance tras casi tres años soltera

Antes de que el periodista hablara públicamente sobre la relación de la presentadora y su sobrino, Andrea Legarreta tuvo un encuentro con los micrófonos de Televisa Espectáculos, donde dejó al descubierto su felicidad.

“Como dicen, lo que se ve no se juzga, es más que evidente”, declaró, y agregó: “Tuve una época de mucha tristeza. Y pues estoy bien, estoy feliz y estoy ilusionada”.

Por otra parte, resaltó las cualidades de su pareja y el cómo surgió el amor tras varios años de amistad:

“Está lindo cuando descubres que alguien te ve con ojos bonitos, cuando descubres que estás con una persona bondadosa, amorosa, dulce. Lo que a mí me gusta es que es eso, el amor creo que tiene que ser así, tiene que ser dulce, tiene que ser lindo”.