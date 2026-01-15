México

El lujoso brazalete que Christian Nodal habría regalado a Ángela Aguilar

La pieza posee símbolos recurrentes en la iconografía de Nodal que enmarcan el nombre de la cantante

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar continúa generando polémica en el mundo del espectáculo tras la reciente celebración del cumpleaños número 27 del cantante sonorense. Durante el denominado “Nodal Fest”, la presencia de Aguilar acaparó reflectores, principalmente por el obsequio que eligió para el festejado. La artista apareció montando un caballo de pelaje castaño oscuro, sorprendiendo a los asistentes y a Nodal al entregarle el animal como regalo. Este gesto no tardó en multiplicarse en redes sociales, donde usuarios comentaron la acción de la hija de Pepe Aguilar.

Pocos días después de la celebración, la atención se trasladó a una pieza de joyería diseñada especialmente para Ángela Aguilar. La joyería responsable de varias de las piezas que el sonorense ha lucido, publicó en su perfil de Instagram un brazalete exclusivo, elaborado por el reconocido joyero Braggao.

La joyería ha realizado varias piezas que el sonorense ha lucido y regalado a sus parejas. (Captura de pantalla @braggaomx)

El diseño está forjado en oro blanco y recubierto de diamantes. El nombre “Ángela” se encuentra enmarcado por alas de ángel, un símbolo recurrente en la iconografía de Nodal, mientras que los grabados de corazones con fuego y rosas entrelazadas agregan un valor simbólico a la pieza.

El taller de Braggao describió la joya como “un brazalete que guarda significado en cada detalle. Diamante natura en corte redondo, grabados artesanales y detalles simbólicos que lo hacen único. En Braggao contamos historias a través de oro y brillo”. Esta descripción refuerza la idea de que la joya además de que representa un obsequio de alto valor, posee un significado personal entre la pareja.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han confirmado si la pulsera fue un regalo para la cantante o si es una joya que utilizará Nodal. Estas son algunas de las teorías que circulan entre los internautas en redes sociales.

La afición de Christian Nodal por la joyería ha sido documentada en diversas ocasiones. El cantante suele encargar piezas personalizadas para sus parejas, como fue el caso de Belinda y Cazzu en el pasado, y ahora repite el gesto con Ángela Aguilar.

El diseño está forjado en oro blanco y recubierto de diamantes. (Captura de pantalla @braggaomx)

Uno de los objetos que más han sido comentados desde que inició su relación fue el anillo de compromiso que Nodal entregó a Aguilar, cuyo valor se estimó en 3 millones de dólares, equivalentes a más de 55 millones de pesos mexicanos. El anillo, con un gran diamante central, se convirtió en símbolo de la unión matrimonial que ambos formalizaron en 2024.

Cabe señalar que dicha joya de compromiso fue diseñada y proporcionado por la joyería neoyorquina Pristine Jewelers, con un gran diamante de corte ovalado y diamantes incrustados en la banda. El cual fue seleccionado por el mismo cantante según reportes de prensa.

Además, la imagen pública de Nodal suele estar acompañada de joyas costosas, tanto en conciertos como en sesiones fotográficas, consolidando este tipo de objetos como parte esencial de su estilo y proyección artística.

