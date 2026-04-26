Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica del 26 de abril de 2026

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En México tiembla con frecuencia porque se ubica en una zona donde convergen varias placas tectónicas, especialmente la Placa de Cocos y la Placa de Norteamérica. La primera se introduce por debajo de la segunda en un proceso llamado subducción, lo que genera una constante acumulación de energía en el subsuelo. Cuando esa energía se libera de forma repentina, se producen los sismos que afectan principalmente a las regiones del Pacífico mexicano.

Este fenómeno forma parte de la dinámica del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que rodea el océano Pacífico y concentra gran parte de la actividad sísmica y volcánica del planeta. Por ello, estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas suelen registrar temblores de manera recurrente, ya que se encuentran más cerca de la zona donde ocurre el choque entre placas.