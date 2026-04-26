México

Buscadoras de Mazatlán reclaman apoyo en Concordia y acusan omisión de Comisión de Búsqueda

Colectivos denunciaron que funcionarias estatales evitaron atender sus demandas tras una jornada en la comunidad El Verde y se retiraron sin dialogar

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Las buscadoras aclararon que su inconformidad no está dirigida contra otros colectivos, sino contra la falta de atención institucional. (Crédito: X | @EntreVeredas)
Las buscadoras aclararon que su inconformidad no está dirigida contra otros colectivos, sino contra la falta de atención institucional. (Crédito: X | @EntreVeredas)

Buscadoras de Mazatlán, Sinaloa, bloquearon este sábado un convoy de autoridades en la comunidad de El Verde, municipio de Concordia, para exigir a funcionarias del Gobierno de Sinaloa apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas en la zona sur del estado.

La protesta ocurrió cuando integrantes de los colectivos Por las Voces sin Justicia y Tesoros Perdidos hasta Encontrarlos interceptaron la caravana de seguridad que escoltaba a Karina Márquez Calderón, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, y a Patricia Figueroa, subsecretaria de Derechos Humanos de Sinaloa.

De acuerdo con las manifestantes, ambas funcionarias se negaron a bajar del vehículo o abrir las ventanillas para atenderlas. Tampoco ofrecieron declaraciones a medios de comunicación presentes en el lugar.

El reclamo se produjo al término de una jornada de rastreo encabezada por autoridades estatales junto con el colectivo Sabuesos Guerreras de Culiacán, hecho que detonó la inconformidad de las agrupaciones de Mazatlán, que acusaron exclusión en los operativos oficiales.

De acuerdo con medios locales, Alejandra Martínez, representante de Por las Voces sin Justicia, cuestionó que la Comisión Estatal acompañe a algunos colectivos mientras otros continúan sin respuesta a sus solicitudes de búsqueda.

El reclamo de las buscadoras se produjo al término de una jornada de rastreo encabezada por autoridades estatales. (Crédito: X | @EntreVeredas)
El reclamo de las buscadoras se produjo al término de una jornada de rastreo encabezada por autoridades estatales. (Crédito: X | @EntreVeredas)

La activista sostuvo que su agrupación ya había pedido formalmente respaldo para intervenir en ese mismo predio de El Verde, donde hace 15 días realizaron trabajos únicamente con apoyo de la Fiscalía.

Por separado, Irma Arellanes, líder de Tesoros Perdidos hasta Encontrarlos, afirmó que las familias sólo exigen condiciones mínimas para realizar rastreos en la región, como transporte, maquinaria y acompañamiento institucional.

La inconformidad no es con otros colectivos

Las buscadoras subrayaron que su inconformidad no es contra otros colectivos, sino contra lo que consideran una asignación desigual de recursos por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Tras varios minutos de reclamos, el convoy de seguridad abandonó la zona sin que las funcionarias emitieran postura pública.

Las integrantes de ambos colectivos regresaron posteriormente a Mazatlán en una camioneta de redilas rentada por ellas mismas y sin escolta oficial.

Esta protesta se suma a los reclamos de colectivos de búsqueda en Sinaloa por presuntas deficiencias en el respaldo institucional para localizar a personas desaparecidas en distintas regiones del estado.

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