Aseguran más de 60 mil litros de huachicol en Jalisco y diversas tomas clandestinas en el estado

Al menos 18 tomas fueron deshabilitadas en un periodo de dos días

(iStock/Ilustrativa)
(iStock/Ilustrativa)

Autoridades de Jalisco realizaron el aseguramiento de más de 60 mil litros de hidrocarburo, presunto huachicol en inmediaciones de una autopista.

Elementos de la Guardia Nacional dieron aviso al fiscal federal de que en la zona del Macrolibramiento de la autopista Guadalajara-Tepic, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga había vehículos con tanques y en estado de abandono.

Las estimaciones de las autoridades indican que en las unidades había alrededor de 60 mil litros de hidrocarburo, al parecer de procedencia ilegal.

Es por ello que la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Jalisco, integra una carpeta de investigación por los delitos en materia de hidrocarburos en contra de quien o quienes resulten responsables, según el comunicado compartido el 14 de enero.

(FGR/Ilustrativa)
(FGR/Ilustrativa)

No fueron reportadas personas detenidas por la sustancia que estaba en tres vehículos en lo que había dos contenedores cilíndricos.

Aseguran tomas clandestinas en el estado: suman 18 en dos días

El mismo 14 de enero las autoridades informaron sobre la inhabilitación de diversas tomas clandestinas en diferentes puntos de Jalisco. En una primera acción realizada en Guadalajara, elementos de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicaron un par de tomas clandestinas en el poliducto Salamanca-Guadalajara.

“En esta acción las autoridades no reportaron detenidos y lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la integración de la carpeta de investigación”, es parte de lo compartido por la institución.

Mientras que en una segunda acción, en Degollado fueron detectadas seis tomas clandestinas en inmediaciones del kilómetro 121 936, cerca del poblado de Tarimoro, del poliducto Salamanca-Guadalajara.

FOTO DE ARCHIVO: Una vista
FOTO DE ARCHIVO: Una vista de dron muestra la sede de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Ciudad de México, México. 8 de mayo de 2025. REUTERS/Raquel Cunha/Archivo

Además, el 13 de enero pasado elementos de Pemex ubicaron otras cuatro tomas clandestinas, las cuales estaban en el kilómetro 217 957, en las inmediaciones del poblado Potrero Negro, del poliducto Salamanca-Guadalajara.

El mismo día fue integrada una carpeta de investigación por delitos en materia de hidrocarburos por la ubicación de seis tomas clandestinas en el municipio de Atotonilco El Alto, las cuales fueron halladas en las inmediaciones del poblado de Ciénega del Pastor, del poliducto Salamanca-Guadalajara.

Cabe destacar que en ninguno de los reportes oficiales fueron reportadas personas detenidas y que en cada uno de los informes es afectado el mismo poliducto. Con lo anterior, en un registro de dos días, fueron detectadas al menos 18 tomas clandestinas en Jalisco de las que no se conoce si tendrían alguna relación entre sí.

