Aseguran más de mil 900 litros de huachicol tras revisión de dos fincas en Jalisco

Dos inmuebles fueron revisados (FGR)

Elementos de seguridad realizaron la incautación de casi dos mil litros de hidrocarburo como resultado de revisiones en dos inmuebles de Jalisco. El robo de gasolina, también conocido como huachicol, es penado en México.

Los agentes acudieron a dos fincas debido a que notaron que de las instalaciones se desprendía un olor a hidrocarburo. Es por ello que fueron ejecutados cateos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Como resultado de las revisiones, los efectivos aseguraron un total de 116 bidones que dieron un total de mil 979 litros de hidrocarburo.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el 16 de diciembre que los agentes realizaban un dispositivo de seguridad sobre el kilómetro 40, de la carretera Guadalajara-Colima. Guardias nacionales fueron los que se dieron cuenta de que olía a hidrocarburo en la zona.

Tras detectar lo anterior, fue solicitada una diligencia de cateo, el cual fue realizado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) en conjunto con peritos y miembros de la Guardia Nacional.

Parte de las acciones de los agentes (FGR)

Es por ellos que el predio quedó bajo resguardo y puesto a disposición de las autoridades ministeriales para que continúen las averiguaciones. Las imágenes compartidas por las autoridades muestran varios bidones hallados al interior de las instalaciones.

Huachicol, parte de la reunión de seguridad entre EEUU y México

Por su parte, el mismo 16 de diciembre fueron informados parte de los temas que las autoridades mexicanas y estadunidenses hablaron durante la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad. Parte de lo tratado en dicha reunión es el trasiego de fentanilo y precursores químicos.

Otro de los puntos revisados fue el combate a los grupos criminales transnacionales y que fueron designados como terroristas por EEUU.

“Estados Unidos y México acordaron profundizar y agilizar la colaboración en materia de extradiciones, decomiso de activos e investigaciones de robo de combustible, y se comprometieron a reunirse nuevamente en enero de 2026" se pude leer en el informe publicado por el Departamento de Estado de EEUU.

Foto: SRE

Penas por huachicol en México

Por su parte, la Ley Federal Para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos establece que cuando la cantidad sea igual o mayor a 2,000 litros, los responsables podrían obtener una pena de 12 a 17 años de prisión. Además, una multa de 12,000 a 17,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

También son castigadas las personas que compran, transportan, modifican, almacenan, suministran o negocian hidrocarburos sin contar con derecho o consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores autorizados.

Las sanciones se definen según la cantidad involucrada:

Si la cantidad es menor o igual a 300 litros, se aplican de 4 a 6 años de prisión y multa de 4,000 a 6,000 veces la UMA o 452 mil pesos a los 678 mil 840 pesos.

Para volúmenes superiores a 300 litros y hasta 1,000 litros, la pena varía entre 6 y 10 años de prisión, más una multa de 6,000 a 10,000 veces la UMA, equivalentes a 678 mil pesos hasta el millón 131 mil 400 pesos.

Si supera los 1,000 litros pero es menor a 2,000 litros, la sanción oscila los 10 a 12 años de prisión y una multa de 10,000 a 14,000 veces la UMA o un millón 131 mil pesos hasta el millón 683 mil 960 pesos.

Cuando el volumen sea igual o mayor a 2,000 litros, la cárcel puede ser de 12 a 17 años y la multa de 12,000 a 17,000 veces la UMA equivalente a u millón 357 mil pesos hasta el millón 923 mil 380 pesos.