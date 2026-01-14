México

Reforma electoral: Ricardo Monreal, Adán Augusto López y Pablo Gómez llegan a Palacio Nacional para definir proyecto

Durante la reunión definirán el rumbo de la reforma al INE en 2026

Crédito: Presidencia
La tarde de este miércoles, 14 de enero de 2026, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, junto con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y el vicecoordinador en el Senado, Ignacio Mier, llegaron a Palacio Nacional para asistir a una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum dedicada al análisis de la propuesta de reforma electoral.

Alrededor de las 17:00 horas se reportó el arribo del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, también arribaron Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, y Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia.

¿Qué abordarán en la reunión clave con Claudia Sheinbaum?

El día de ayer, el diputado Ricardo Monreal dio a conocer la invitación a esta reunión en Palacio Nacional, la reunión privada busca definir la ruta de la reforma electoral, un tema que ha generado expectativa entre legisladores, partidos políticos y sociedad civil.

El zacatecano externó que el objetivo principal será presentar las conclusiones recientes sobre la reforma electoral y trazar el calendario para la presentación formal de la iniciativa.

La Comisión Presidencial sobre la Reforma Electoral expondrá los resultados recogidos en las últimas semanas, donde se han escuchado propuestas y opiniones de diferentes sectores, así lo explicó Monreal:

“Mañana es clave... porque nos invitaron a los dos coordinadores de la mayoría en las cámaras a estar presente en una reunión con la presidenta de la República y la Comisión completa sobre la reforma electoral, para presentar las conclusiones o propuestas de reforma electoral y establecer los plazos de la presentación de la iniciativa”.

Alianza PT-PVEM-Morena y papel del Congreso de la Unión son clave para la reforma electoral

Monreal recalcó que la Cámara de Diputados y el Senado recibirán y analizarán propuestas provenientes de partidos y organizaciones cuando el procedimiento legislativo lo permita. Frente a las declaraciones de Pablo Gómez, quien descartó la consideración de propuestas externas, Monreal puntualizó: “El único que puede modificar reglas jurídicas, normas electorales, pues es el Congreso de la Unión”.

La importancia de los partidos aliados en el proceso legislativo también estará sobre la mesa. Monreal afirmó que la reforma constitucional solo podrá avanzar si cuenta con el respaldo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT): “Si no tenemos el parecer de los dos partidos o nos falta uno de ellos, pues la reforma constitucional no tiene posibilidades de salir”.

