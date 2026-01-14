Kenia López Rabadán se reunirá con Guadalupe Taddei ante el avance de la reforma electoral

Kenia López Rabadán se reunirá con Guadalupe Taddei en las oficinas del INE. (Foto: Cámara de Diputados/Cuartoscuro)

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, anunció una reunión clave con la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, para dialogar sobre los principios que regirán la inminente reforma electoral en México.

El encuentro busca establecer coincidencias entre el decálogo propuesto por la diputada y las iniciativas impulsadas por el INE, en un momento de alta tensión política y expectativa social por los cambios que podrían redefinir el proceso democrático del país. Así lo informó López Rabadán al inicio de la sesión de la Comisión Permanente este 14 de enero de 2026.

Diálogo entre el Congreso y el INE por la reforma electoral

Como parte de la agenda legislativa, López Rabadán dio a conocer que la reunión con Guadalupe Taddei se realizará este próximo 15 de enero a las 10:00 horas en las oficinas del INE.

El objetivo es discutir la propuesta que el INE envió a la Comisión del Ejecutivo y el decálogo de principios electorales presentado por la diputada. En entrevista con medios, la legisladora del PAN destacó que existe un alto grado de coincidencia en ocho de los diez puntos planteados en ambos documentos, especialmente en temas como la equidad en la contienda, el rechazo al uso de recursos públicos con fines electorales y la defensa del principio de proporcionalidad del voto.

La diputada subrayó que “no puede haber una cancha diferenciada ni uso de recursos públicos o amenazas con programas sociales para influir en el voto”, en coincidencia con los planteamientos del INE. Además, ambas partes consideran fundamental que cada voto tenga el mismo valor, sin distinciones entre partidos ni ciudadanos.

Principios y desafíos de la reforma electoral

López Rabadán insistió en la necesidad de que las autoridades electorales sean imparciales, autónomas y profesionalizadas, puntos que también forman parte de su decálogo y de la propuesta del INE.

La legisladora también ha puesto como punto relevante el riesgo que representa la infiltración del crimen organizado y del dinero ilícito en los procesos electorales. “Un político o candidato que reciba ayuda del crimen organizado no merece ser un servidor público”, afirmó la diputada.

La legisladora remarcó que cualquier reforma electoral debe tener como prioridad frenar las ambiciones del crimen organizado y garantizar la independencia de las autoridades electorales. Recordó que la historia democrática de México avanzó gracias a la autonomía de los órganos electorales, y advirtió sobre el peligro de retroceder hacia prácticas centralistas o autoritarias.

El papel del Congreso y la institucionalidad en el proceso

En respuesta a cuestionamientos sobre el procedimiento seguido por el INE para entregar su propuesta primero al Ejecutivo, López Rabadán sostuvo que cada fase institucional tiene su responsabilidad, pero enfatizó que “quien define las leyes en este país es el Congreso”. Añadió que, aunque todavía no inicia formalmente la discusión parlamentaria, el decálogo que propone busca servir como base objetiva y sin sesgo partidista.

La diputada convocó a todas las instituciones y a la sociedad a involucrarse, pues las decisiones que se tomen impactarán a los 130 millones de mexicanos. Sobre los señalamientos de presunta afinidad política de algunos consejeros electorales, López Rabadán recordó que la pluralidad y la independencia del INE fueron claves para romper con el pasado hegemónico y fortalecer la democracia en México.

El encuentro entre López Rabadán y Taddei marcará un momento relevante en el debate sobre la reforma electoral, en un contexto donde la transparencia, la pluralidad y la integridad de los procesos democráticos ocupan el centro de la discusión nacional.