Los Tigres del Norte en el Estadio GNP Seguros de la CDMX: fechas, preventa, venta y más

Los Tigres del Norte se preparan para un gran show en el emblemático Estadio GNP Seguros (Ocesa)

Los Tigres del Norte han confirmado la realización de un concierto el sábado 27 de junio de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Los precios de los boletos para el show serán anunciados próximamente.

El sistema de venta será a través de Ticketmaster y se ofrecerá la opción de pagar hasta en tres meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex en compras a partir de 3 mil pesos mexicanos.

Preventas y ventas para Los Tigres del Norte

El calendario de venta de boletos para Los Tigres del Norte contempla varias fases. La venta Beyond iniciará el 19 de enero a las 9:00 horas, seguida de la preventa Priority el 20 de enero a la misma hora.

Posteriormente, la preventa Banamex comenzará el 21 de enero a las 14:00 horas, mientras que la venta general se habilitará el 22 de enero a las 11:00 horas.

9 canciones que todos queremos escuchar en el concierto de Los Tigres del Norte

REUTERS/Ronda Churchill

El concierto de Los Tigres del Norte en el estadio GNP Seguros ha generado gran expectativa entre los seguidores de la música regional mexicana. La agrupación, reconocida internacionalmente, cuenta con un extenso repertorio que abarca corridos, baladas y temas sociales.

El público espera escuchar los clásicos más emblemáticos de la banda durante su presentación en la Ciudad de México.

Aquí una una lista con diez canciones que figuran entre las más solicitadas y que los seguidores desean escuchar en el escenario de GNP Seguros:

1. La Puerta Negra: Considerada uno de los himnos del grupo, suele abrir o cerrar los conciertos.

2. Jefe de Jefes: Tema icónico que consolidó la imagen de la agrupación como figura central del género.

3. Ni Parientes Somos: Uno de los corridos más coreados por los asistentes.

4. Golpes en el Corazón: Canción que destaca por su emotividad y ha sido interpretada junto a otros artistas.

5. La Reina del Sur: Inspirada en la novela de Arturo Pérez-Reverte, es un éxito recurrente en sus giras.

6. Contrabando y Traición: Relato clásico sobre la frontera, indispensable en su repertorio.

7. La Mesa del Rincón: Balada que conecta con el público a través de una historia sentimental.

8. Prisión de Amor: Tema que mantiene una alta demanda por parte de los fanáticos.

9. Señor Locutor: Conocida por su letra nostálgica, figura en los momentos más esperados de los conciertos.

Estos temas representan la esencia de Los Tigres del Norte y suelen provocar ovaciones en cada presentación. La inclusión de estos éxitos garantiza una experiencia completa para quienes asisten al concierto en Ciudad de México.