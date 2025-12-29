Los Tigres del Norte en Los Simpson: así fue su aparición con el “Corrido de Pedro y Homero”

La reconocida agrupación mexicana Los Tigres del Norte realizó su debut en la animación de Los Simpson con la interpretación de un corrido original dedicado a los personajes Pedro y Homero, durante un episodio especial transmitido este domingo en Estados Unidos.

La colaboración previamente fue promocionada en la cuenta oficial de la familia Simpson en X, que incluyó imágenes de los músicos de Sinaloa sobre el escenario junto a Homero Simpson y El Hombre Abeja, ambos caracterizados con elementos tradicionales de la cultura mexicana.

En el episodio, transmitido a través de la cadena FOX y titulado “¡The Fall Guy-Yi-Yi!“, la historia se centra en Pedro, quien asume el personaje de El Hombre Abeja para realizar una peligrosa rutina televisiva.

Al encontrarse debilitado, Pedro decide contratar un doble para las escenas más arriesgadas. Es así como Homero Simpson entra en escena, desempeñando el papel de su reemplazo. La relación entre ambos personajes evoluciona de la rivalidad a la amistad mientras enfrentan juntos los desafíos del espectáculo y los riesgos que implica entretener al público.

La trama se desarrolla entre situaciones cómicas, referencias a la cultura mexicana y homenajes a figuras icónicas del doblaje y el cine, como Humberto Vélez y González Iñárritu.

Un corrido inédito en la historia de Springfield

El Corrido de Pedro y Homero - Los Tigres del Norte (2025) pic.twitter.com/Tu5Sz2HqAv — Chucho Calderón (@LZCOficial) December 29, 2025

La letra de “El Corrido de Pedro y Homero” fue compuesta especialmente para la serie. La canción narra la historia de Pedro, quien se disfraza de abejorro para actuar en televisión, y su vínculo con Homero.

La letra de la canción dice:

“Se viste de abejorro Pedro pa’ salir frente a la cámara.

Su dolor da risa a miles y le gana mucha fama,

pero está débil el viejo, sus huesos suenan como matraca.

Pedro contrató un doble con la cabeza de hierro

y una panza bien grandota, un calvo de nombre Homero.

A reunirse se volvieron buenos amigos y compañeros".

Un guiño a México

Alejandro González Iñárritu. (Captura de pantalla)

Además, la trama incluyó la participación de otras figuras como el cineasta González Iñárritu.

El episodio también rindió homenaje a Francisco Humberto Vélez Montiel, quien dio voz a Homero en el doblaje original en español. Vélez apareció como personaje animado, mientras decía: “El dolor de este hombre me quita mis propias penas” durante una escena en la que Homero y Pedro caen desde una pirámide.

Humberto Velez en Los Simpson. (Captura de pantalla)

Después de este accidente que los deja en coma, el episodio concluyó con un guiño a la película “Coco”, ya que Homero y Pedro terminan en el “mundo de los muertos”. En esa escena final, suena parte de la instrumental de “Cien años” de Pedro Infante.

Dónde ver el episodio de Los Simpson con Los Tigres del Norte

El episodio estará disponible en breve en Disney Plus.