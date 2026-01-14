México

Los 5 desayunos mexicanos más dañinos, que aumentan el colesterol, generan picos de insulina y elevan la presión arterial

Las recetas típicas que alegran las mañanas pueden traer efectos indeseados, según señalan especialistas en nutrición

Las combinaciones que enamoran al paladar pueden sumarte calorías, grasas y riesgos de enfermedad si no moderas su consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos desayunos tradicionales de México, el sabor y la historia de la gastronomía local se combinan con ingredientes que pueden tener efectos negativos para la salud, debido al uso de ingredientes que suelen no ser la mejor opción para comenzar el día.

Y es que es bien sabido que algunos platillos mexicanos populares destacan por su alto contenido de grasas saturadas y azúcar, factores asociados con un mayor riesgo de enfermedades crónicas.

En este sentido, una investigación realizada por la Revista Española de Nutrición analizó algunos de los platillos e ingredientes más populares en los desayunos mexicanos y encontró que muchos de ellos eran elevados en calorías, grasas saturadas y azúcar, situación que contribuyen al desarrollo de obesidad, diabetes tipo 2 y padecimientos cardiovasculares.

Una costumbre llena de sabores puede convertirse en reto para quienes buscan bienestar según los especialistas. (Foto: Twitter/@ElOasisTruck)

5 desayunos mexicanos que son considerados un riesgo para tu salud

De acuerdo con la investigación antes mencionada, estos fueron algunos de los desayunos mexicanos más populares que pueden considerarse entre los más dañinos para la salud, por su alto contenido calórico, grasas saturadas y sodio:

  1. Chilaquiles: Este platillo son tortillas fritas cubiertas de salsa, queso, crema y, a veces, huevo o pollo. Su preparación y los acompañamientos los hacen muy calóricos y ricos en grasa.
  2. Huevos rancheros: Los huevos rancheros son fritos sobre tortillas fritas, con salsa y acompañados de frijoles refritos y queso. El uso de frituras y quesos eleva su aporte de grasa saturada y de sodio, el cual incrementa la presión arterial.
  3. Tamales: Se elaboran con masa de maíz rellena (carnes, quesos) y cocida al vapor, tradicionalmente preparada con manteca de cerdo, lo que incrementa el contenido de grasa saturada.
  4. Quesadillas Fritas: Se preparan sumergiendo tortillas rellenas (queso, chicharrón, papa, etc.) en aceite caliente. La fritura incrementa el contenido de grasas saturadas y calorías, lo que puede favorecer el aumento de peso y elevar el colesterol si se consumen con frecuencia.
  5. Pan Dulce con Leche: El pan dulce contiene altas cantidades de azúcar refinada y grasas, muchas veces de origen vegetal hidrogenado (grasas trans). Acompañarlo con leche entera aumenta el aporte calórico y de grasa. Este desayuno puede provocar picos de glucosa y no ofrece un perfil nutricional equilibrado.
Consumidos en exceso, estos platillos pueden aumentar el riesgo de obesidad, enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta es la razón por la cual algunos platillos mexicanos elevan el colesterol, el azúcar y al presión arterial

La gastronomía mexicana puede resultar dañina en algunas ocasiones debido a varios factores relacionados con sus ingredientes y métodos de preparación ya que muchos platillos tradicionales utilizan frituras, manteca de cerdo, azúcares refinados y quesos altos en grasa.

La combinación de estos elementos eleva el contenido de grasas saturadas, colesterol y calorías, lo que incrementa el riesgo de enfermedades como obesidad, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial.

Además, el estudio realizado por la Revista Española de Nutrición encontró que, particularmente en la cocina mexicana, las porciones suelen ser generosas lo que contribuye a su efecto negativo en la salud.

Por su parte, se menciona que el consumo de estos alimentos no suele ser ocasional sino más bien habitual entre la población mexicana.

El consumo frecuente de huevos rancheros puede aportar altos niveles de grasas saturadas y colesterol, debido a las frituras y los quesos. Foto: Wikimedia

La riqueza culinaria de México permite una gran variedad de opciones, pero la elección y la frecuencia con la que se consumen los platillos más grasosos o azucarados puede afectar la salud a largo plazo.

