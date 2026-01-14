Hospitalizan a Verónica Castro por secuelas de su accidente en elefante: “Tiene dolores por todos lados”

La hospitalización de Verónica Castro responde a un tratamiento para aliviar dolores crónicos derivados de su accidente en 2004 (Vix)

La noticia sobre la salud de Verónica Castro ha generado amplias reacciones en el medio artístico mexicano. La actriz permanece hospitalizada desde este miércoles 14 de enero de 2026, bajo recomendación médica, en respuesta a los intensos dolores que persisten tras el grave accidente que sufrió hace más de dos décadas.

Las secuelas de lo ocurrido hace 22 años en Big Brother

Según información confirmada por la periodista Pati Chapoy en el programa Ventaneando, la hospitalización responde a la necesidad de terapias especializadas para aliviar molestias que se originaron tras el episodio en el que Castro estuvo a punto de quedar paralítica.

Verónica Castro tuvo que ser sometida a varias operaciones por la fractura en la columna (Foto: Las Estrellas)

Desde 2004, Castro enfrenta secuelas derivadas del incidente durante la final de Big Brother VIP. En aquel evento, transmitido en directo, la actriz montó un elefante como parte de una entrada espectacular.

Sin embargo, el animal se alteró por el bullicio del público y emprendió una carrera incontrolable con la artista montada en él. El resultado inmediato fue una fisura en la columna vertebral y lesiones adicionales, que pusieron en riesgo su movilidad.

La actriz Verónica Castro permanece internada desde el 14 de enero de 2026 en un hospital de la Ciudad de México (Imagen Televisión, YouTube)

“Este día, Verónica Castro con la recomendación de uno de sus médicos, tomó la decisión de internarse varios días en un hospital para recibir terapia, hay que recordar que hace unos años tuvo una caída de un elefante. Esa caída la llevó a varias operaciones en la columna vertebral, tiene algunos discos que le tuvieron que poner, ha sido un tema de toda la vida”, detalló Pati Chapoy en Ventaneando.

Un accidente que cambió la calidad de vida dce ‘La Vero’

El cuadro médico de la artista requirió múltiples intervenciones quirúrgicas y, en 2007, el implante de una columna de titanio para restaurar en parte su calidad de vida.

Tras el accidente, la actriz de hoy 73 años sufrió fracturas en las vértebras cervicales y una lesión significativa en el brazo izquierdo. Aunque esa misma noche volvió al escenario para continuar la conducción del programa, el dolor y sus secuelas se convirtieron en una constante.

La artista se pronunció sobre su caída en redes sociales

Ventaneando precisó que la hospitalización de la actriz no corresponde a una cirugía de urgencia. Por recomendación de sus médicos, tomaron la decisión de internarla “uno o dos días hospitalizada para recibir terapia”, con el objetivo de atenuar los dolores persistentes.

“Obviamente tiene dolores por todos lados y tomaron la decisión, junto con su médico, de estar uno o dos días hospitalizada para recibir terapia”, afirmó Chapoy en el programa.

Durante los últimos veinte años, las consecuencias de esta lesión han limitado la capacidad de Verónica Castro para aceptar proyectos laborales extensos. Los dolores intensos son un obstáculo permanente y la razón principal detrás de su actual internamiento.

Aquella temporada de Big Brother VIP le dejó a Verónica un cuello de titanio y la reconstrucción de su espalda (Foto: Instagram)

La expectativa de su círculo cercano y del público es que este tratamiento permita a la actriz obtener una mejora temporal tras una larga batalla contra las secuelas físicas del accidente.