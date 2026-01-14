El ánimo para invertir no despega: incertidumbre económica, inseguridad y política frenan al sector empresarial, revela Coparmex

Coparmex destaca economía, inseguridad y política, como factores que frenan al sector empresarial. Crédito:Youtube/Coparmex Nacional

En el panorama actual de México compartió los resultados de su encuesta #DataCoparmex en 2025, los datos revelan que la confianza empresarial y la inversión privada se encuentran marcadas por una profunda cautela. Factores como la inseguridad, la incertidumbre económica y el contexto político han impactado la disposición de las empresas a destinar recursos para crecer y modernizarse.

Obstáculos persistentes: inseguridad y economía incierta

Según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), apenas el 39.5% de las compañías considera que el país presenta condiciones adecuadas para invertir. Esta proporción es similar a la observada durante la pandemia de Covid-19, lo que sugiere un estancamiento en el ánimo empresarial.

Los resultados de la encuesta #DataCoparmex, aplicada a 3 mil 850 empresas de todo el país, identifican que la incertidumbre económica representa el 26.1% de los factores que desalientan la inversión, seguida de la inseguridad (20.4%) y el entorno político (18.4%).

Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la confederación, enfatizó a DataCoparmex que estos datos reflejan “hechos y no opiniones subjetivas”, ya que provienen directamente de quienes toman decisiones de inversión diariamente.

Delitos y extorsión: amenazas que no ceden

La inseguridad permanece como un desafío central para el sector productivo. Jorge Peñuñuri Pantoja, responsable de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia, precisó que una de cada dos empresas ha sido víctima de algún delito, cifra que se ha mantenido constante desde 2018.

Coparmex destaca que la confianza empresarial para invertir en México se encuentra en niveles de la pandemia. (Captura de pantalla)

El robo de mercancía en tránsito, la extorsión y el robo de vehículos encabezan la lista de amenazas. Destaca el crecimiento de la extorsión telefónica, con el 68.8% de los casos registrados bajo esta modalidad. Además, en el 37% de las denuncias, los involucrados estaban vinculados con alguna autoridad o persona con apariencia de autoridad.

En materia de corrupción, Ximena Céspedes Arboleda, vicepresidenta de Desarrollo Democrático, señaló que el 40.2% de las empresas reportó al menos un acto de corrupción en el último año, especialmente a nivel municipal y estatal.

Hay resiliencia en el sector empresarial pese a inseguridad

Pese al clima adverso, el 62.8% de las empresas planea ampliar operaciones próximamente, lo que da cuenta de su capacidad de adaptación. Ángel García Lascuráin, vicepresidente de Desarrollo Económico, explicó que la disminución en el indicador de #GastoRegulatorio a 48.9% refleja ciertos avances en simplificación administrativa, aunque la mitad de las empresas sigue enfrentando obstáculos en trámites y servicios públicos.

El indicador #MarcajeAMIGobierno muestra un retroceso en la evaluación de los gobiernos estatales: solo el 31.9% de las empresas considera que cumplen sus propósitos, con mayores afectaciones en micro y pequeñas empresas.

Frente al aumento de la extorsión, la reciente aprobación de la Ley General contra la Extorsión representa una oportunidad significativa. Sin embargo, Coparmex advierte que será crucial que tanto el gobierno federal como los estados asignen recursos y fortalezcan la capacidad institucional para garantizar resultados efectivos.

Lo más relevante sobre los datos revelados por Coparmex

Solo el 39.5% de las empresas percibe condiciones favorables para invertir, nivel comparable al de la pandemia.

Uno de cada dos negocios fue víctima de un delito en el último año; el robo y la extorsión encabezan la lista.

El 68.8% de las extorsiones se realiza por teléfono, y en el 37% de los casos hay vínculos con autoridades.

La corrupción afecta a cuatro de cada diez empresas , principalmente en el ámbito local y estatal.

El 62.8% de los empresarios planea expandirse, demostrando capacidad de adaptación frente a la adversidad.

El entorno para la inversión privada en México durante 2025 se caracterizó por la desconfianza y la preocupación ante la inseguridad y la inestabilidad económica. A pesar de estos retos, una parte significativa del sector empresarial apuesta por la expansión y la resiliencia.