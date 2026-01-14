México

Detienen a tres policías municipales de Mexicali por desaparición de cuatro personas en 2022

Dos de los elementos se encontraban suspendidos, mientras que el tercero estaba en funciones

Guardar
Los tres detenidos eran policías
Los tres detenidos eran policías municipales de Mexicali . (SSPCM)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, dio a conocer que se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra tres elementos de la Policía Municipal de Mexicali, capital del estado, por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas.

Se señaló que dos de los elementos estaban suspendidos y uno se encuentraba en funciones.

Los hechos se relacionan con la desaparición de cuatro personas originarias de Tijuana, ocurrido en el año 2022.

Las órdenes de aprehensión se cumplimentaron en contra de Hiram Sinhue Figueroa, Manuel Alberto Castro e Isaac Sergio Ortiz, pertenecientes a la corporación policiaca de Mexicali. Los detenidos se presumen inocentes en tanto no se determine su responsabilidad mediante una sentencia emitida por un juez, de conformidad con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Información oficial señala que los hechos ocurrieron el pasado 10 de julio de 2022, cuando cuatro hombres, quienes eran originarios de Tijuana, fueron detenidos por los elementos policiacos mencionados. La detención se dio sobre la carretera con rumbo al aeropuerto de la capital de Baja California, y desde ese momento se desconoce su paradero, y a pesar del paso de los años, no se ha tenido mayor información sobre los desaparecidos.

Los policías son acusados de
Los policías son acusados de desaparición forzada. (Fiscalía de Baja California)

La Fiscalía General del Estado señaló que los hombres desaparecidos fueron identificados como Juan Gabino Canela Martínez, de 37 años de edad; Isaac Ramiro Canela Martínez, de 27 años; José Alberto Godina Machuca, de 21 años; y Óscar Alberto Perea González, de 37 años.

Los policías quedarán a disposición de la autoridad investigadora para iniciar su proceso legal por el delito de desaparición forzada.

Detienen a una persona y aseguran armas en Baja California

Un hombre fue detenido, mismo al que se le aseguró un arma larga, así como 43 cargadores, 2 mil 410 cartuchos, un aditamento lanzagranadas, dos cintas eslabonadas, cinco placas balísticas y un vehículo en Mexicali, Baja California.

La información fue presentada por el Gabinete de Seguridad, quien destacó las acciones más relevantes del 13 de enero como parte de la Operación Frontera Norte, entre las que resaltan:

En Badiraguato, Sinaloa, se asegurarfon tres armas largas, 89 cargadores, 6 mil 931 cartuchos, un aditamento lanzagranadas, 10 chalecos tácticos y 33 artefactos explosivos improvisados.

Un sujeto fue detenido con
Un sujeto fue detenido con un arma larga en Mexicali. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

En Culiacán, se localizaron e inhabilitaron 17 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas.

Se aseguraron 10 mil 480 litros y 25 kilogramos de sustancia para la elaboración de metanfetaminas. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 207 millones de pesos.

Desde que inició la operación, el pasado 5 de febrero de 2025, se ha detenido a 10 mil 738 personas y el aseguramiento de 7 mil 884 armas de fuego, un millón 337 mil 986 cartuchos de diversos calibres, 35 mil 263 cargadores, 119 mil 327.23 kilos de droga, entre ellos, 601.8 kilos de fentanilo, 6 mil 252 vehículos y mil 261 inmuebles.

Temas Relacionados

policía municipalpolicíasMexicaliBaja Californiadetenidosdesaparición forzadanarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Recupera Fiscalía del Edomex a la menor Erika Anaya tras el feminicidio de su madre y abuela en Cuautitlán

El presunto responsable, padre de la menor, continúa prófugo

Recupera Fiscalía del Edomex a

Ariana Grande y Jonathan Bailey anuncian su participación en el musical “Sunday in the Park with George”

Frente a un famoso cuadro de Georges Seurat, y con la descripción “solo tiene que ser bueno”, ambos coprotagonistas de Wicked confirmaron su participación

Ariana Grande y Jonathan Bailey

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 14 de enero: cerrada la circulación de avenida Niños Héroes por manifestación

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Agenda K-pop 2026: estos son los conciertos confirmados en el país

Las fanáticas mexicanas han demostrado gracias a su pasión y euforia que son merecedoras de cada uno de los conciertos presentados en tierras aztecas

Agenda K-pop 2026: estos son

Confirmado: Héctor Herrera regresa al Houston Dynamo para la temporada 2026

El mediocampista mexicano volverá a la MLS tras cerrar su etapa con Toluca y firmar nuevamente con el club texano

Confirmado: Héctor Herrera regresa al
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan a Ericka Camila, menor

Localizan a Ericka Camila, menor sustraída tras doble homicidio en Tultitlán

Un hombre sin vida, una persecución fatal y ataques armados en Sinaloa

Detienen a “El Moncho”, líder de “Los Lavadora”, célula criminal ligada al CJNG en Querétaro

Quiénes son los ocho alfiles de El Mencho que operan al CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara

Embajador de EEUU celebra detención de operadores de El Mencho, líder del CJNG

ENTRETENIMIENTO

¿No quieren monólogo? Reencuentro de

¿No quieren monólogo? Reencuentro de Otro Rollo suspende gira en medio de rumores de fracaso en taquilla

Angelique Boyer conquista al público con Doménica Montero y alcanza récord

Paco de la O recuerda polémico divorcio de Gaby Platas, marcado por acusaciones de infidelidad y agresiones

Manuel Mijares anuncia nueva fecha en el Auditorio Nacional por sus 40 años de trayectoria

Yuridia brilla en Premio Lo Nuestro 2026 con cinco nominaciones

DEPORTES

Renata Zarazúa enciende las alarmas

Renata Zarazúa enciende las alarmas rumbo al Abierto de Australia por quemaduras solares

Confirmado: Héctor Herrera regresa al Houston Dynamo para la temporada 2026

Albacete vs Real Madrid: cuándo y dónde ver el juego de la Copa del Rey en México

Checo Pérez correrá en casa: cuándo y qué pilotos serán locales en la Fórmula 1 2026

América vs San Luis: a qué hora y dónde ver el partido de las Águilas en la jornada doble