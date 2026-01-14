Detienen a tres policías municipales de Mexicali por desaparición de cuatro personas en 2022

Los tres detenidos eran policías municipales de Mexicali . (SSPCM)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, dio a conocer que se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra tres elementos de la Policía Municipal de Mexicali, capital del estado, por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas.

Se señaló que dos de los elementos estaban suspendidos y uno se encuentraba en funciones.

Los hechos se relacionan con la desaparición de cuatro personas originarias de Tijuana, ocurrido en el año 2022.

Las órdenes de aprehensión se cumplimentaron en contra de Hiram Sinhue Figueroa, Manuel Alberto Castro e Isaac Sergio Ortiz, pertenecientes a la corporación policiaca de Mexicali. Los detenidos se presumen inocentes en tanto no se determine su responsabilidad mediante una sentencia emitida por un juez, de conformidad con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Información oficial señala que los hechos ocurrieron el pasado 10 de julio de 2022, cuando cuatro hombres, quienes eran originarios de Tijuana, fueron detenidos por los elementos policiacos mencionados. La detención se dio sobre la carretera con rumbo al aeropuerto de la capital de Baja California, y desde ese momento se desconoce su paradero, y a pesar del paso de los años, no se ha tenido mayor información sobre los desaparecidos.

Los policías son acusados de desaparición forzada. (Fiscalía de Baja California)

La Fiscalía General del Estado señaló que los hombres desaparecidos fueron identificados como Juan Gabino Canela Martínez, de 37 años de edad; Isaac Ramiro Canela Martínez, de 27 años; José Alberto Godina Machuca, de 21 años; y Óscar Alberto Perea González, de 37 años.

Los policías quedarán a disposición de la autoridad investigadora para iniciar su proceso legal por el delito de desaparición forzada.

Detienen a una persona y aseguran armas en Baja California

Un hombre fue detenido, mismo al que se le aseguró un arma larga, así como 43 cargadores, 2 mil 410 cartuchos, un aditamento lanzagranadas, dos cintas eslabonadas, cinco placas balísticas y un vehículo en Mexicali, Baja California.

La información fue presentada por el Gabinete de Seguridad, quien destacó las acciones más relevantes del 13 de enero como parte de la Operación Frontera Norte, entre las que resaltan:

En Badiraguato, Sinaloa, se asegurarfon tres armas largas, 89 cargadores, 6 mil 931 cartuchos, un aditamento lanzagranadas, 10 chalecos tácticos y 33 artefactos explosivos improvisados.

Un sujeto fue detenido con un arma larga en Mexicali. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

En Culiacán, se localizaron e inhabilitaron 17 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas.

Se aseguraron 10 mil 480 litros y 25 kilogramos de sustancia para la elaboración de metanfetaminas. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 207 millones de pesos.

Desde que inició la operación, el pasado 5 de febrero de 2025, se ha detenido a 10 mil 738 personas y el aseguramiento de 7 mil 884 armas de fuego, un millón 337 mil 986 cartuchos de diversos calibres, 35 mil 263 cargadores, 119 mil 327.23 kilos de droga, entre ellos, 601.8 kilos de fentanilo, 6 mil 252 vehículos y mil 261 inmuebles.