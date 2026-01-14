¿Cuándo depositan el pago de las becas 2026? Fechas oficiales

Las becas están pensadas para evitar que niños y jóvenes abandonen sus estudios (Infobae)

En 2026, más de 22 millones de estudiantes de México recibirán apoyo económico a través de las Becas para el Bienestar.

Este ambicioso programa contempla un presupuesto superior a 178 mil millones de pesos, lo que representa un aumento acumulado de 216% respecto a 2019 y busca robustecer la permanencia escolar desde el nivel preescolar hasta la educación superior.

El objetivo principal permanece: asegurar la continuidad educativa de niños, niñas y jóvenes mediante un acompañamiento financiero constante a lo largo de su formación.

Las autoridades insisten en que todos los programas son públicos, sin vinculación partidista, y su uso para fines ajenos al desarrollo social está expresamente prohibido.

¿Cuánto dinero da cada beca?

La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura este año para que todos los alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública puedan integrarse (Foto: Programas para el Bienestar)

Para este ciclo, la Beca Rita Cetina será ampliada y abarcará por primera vez a estudiantes de primaria. Quienes cursen este nivel recibirán un fondo anual de 2,500 pesos destinados a la compra de útiles escolares y uniformes, mientras que los estudiantes de secundaria contarán con 1,900 pesos bimestrales (únicamente durante los meses lectivos, exceptuando julio y agosto por el periodo vacacional). Además, en el caso de familias con más de un hijo inscrito en secundaria, cada estudiante adicional recibirá 700 pesos por bimestre.

Este mismo monto se destina a la Beca Benito Juárez para quienes cursan la educación media superior, monto que se mantendrá durante todo el ciclo escolar a excepción del receso de verano.

En el segmento de educación superior, la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro se mantendrá exclusiva para estudiantes de instituciones prioritarias o que atraviesen situaciones de necesidad económica, asignando 5,800 pesos bimestrales en cinco ocasiones a lo largo del año académico.

Los pagos para el primer bimestre del 2026

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque las autoridades no han dado a conocer todavía una fecha definitiva para los primeros pagos de las becas, los antecedentes de años anteriores permiten anticipar el posible periodo para la transferencia del apoyo.

Según estimaciones basadas en los pagos previos, el primer abono de las becas podría realizarse durante el mes de febrero.

Este dato, aunque no oficial, ofrece a los beneficiarios una pauta para organizar sus gastos y planificar el ciclo escolar. Los pagos comenzarán los primeros días de febrero y estarán escalonados de acuerdo a la primera letra de los apellidos de los beneficiarios.

Se recomienda a quienes reciben la beca que estén atentos a los canales oficiales para cualquier actualización relevante.