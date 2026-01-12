México

Beca Rita Cetina: cuándo cae el primer pago de este 2026 y de cuánto será el monto

Una iniciativa busca que las familias tengan un respiro al arrancar el ciclo escolar y que ningún niño deje la escuela por falta de recursos

La Beca Rita Cetina busca aliviar los gastos escolares y reforzar la permanencia escolar al inicio del ciclo lectivo en todo México.

En este nuevo año existen muchos cambios y algunos aumentos en las pensiones y becas de los diferentes programas sociales que el gobierno ha implementado.

En este sentido, una de sus becas más conocidas, la Beca Rita Cetina, sufrirá una modificación importante, ya que se amplia para los alumnos de primaria.

Sin embargo, es importante recordar que se desconoce aún la fecha de pago para los alumnos de este nivel educativo.

Por su parte, para los alumnos de secundaria aquí te contamos de cuándo y de cuánto será el primer pago de este 2026.

El programa es de alcance nacional y ajeno a partidos políticos, destinado únicamente al desarrollo social de los estudiantes de primaria pública. (Foto: Programas para el Bienestar)

De cuánto será el monto del pago de la Beca Rita Cetina

De acuerdo con la información oficial el pago bimestral confirmado para los alumnos de secundaria que cuentan con la Beca Rita Cetina será de 1,900 pesos bimestrales (excepto el bimestre julio-agosto) y en el caso de las familias que tengan a dos o más hijos en este nivel, 700 pesos por cada estudiante adicional.

Como mencionamos, este año la Beca Rita Cetina también llegará a los alumnos de primaria; sin embargo, para ellos el pago será un pago único-anual el cual será de 2 mil 500 pesos por estudiante.

Ante esta información es importante evitar confusiones, ya que ahora la Beca Retina Cetina tendrá dos pagos, uno bimestral para los alumnos de secundaria y otro anual para los alumnos de primaria.

Todos los estudiantes de primero a sexto año de primaria pública podrán acceder al apoyo sin requisitos de promedio mínimo ni restricciones socioeconómicas. (Foto: gobierno de México)

Cuándo será el primer deposito de la Beca Rita Cetina del 2026

Si bien la fecha oficial aún no ha sido confirmada, tomando en cuenta calendarios y fechas de pagos en años anteriores, se estima que el primer pago de la Beca Rita Cetina de este 2026 se lleve a cabo durante el mes de febrero.

Esto se debe a que el pago de la Beca Rita Cetina es un pago bimestral y el primer bimestre del año, que abarca los meses de enero-febrero suele ser depositado el segundo mes del bimestre, es decir, en febrero.

Cabe resaltar que este pago será unicamente para los alumnos de secundaria que ya se encuentran registrados.

Por su parte, para los alumnos de primaria que serán anexados al programa, aún se desconoce la fecha del primer y único pago. Lo anterior se debe a que el registro de este grupo aún no se ha llevado a cabo.

La medida fortalece el derecho a la educación y garantiza continuidad escolar especialmente entre niñas y niños en situación de vulnerabilidad económica en México.

Es importante recordar que el propósito central del apoyo es cubrir necesidades esenciales, como la compra de útiles y uniformes escolares, gastos que año tras año presionan la economía familiar.

El gobierno se propone con esta medida fortalecer el derecho a la educación y sostener la continuidad escolar, en especial entre quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad económica.

