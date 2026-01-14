México

Ana María Alvarado recuerda acoso de Julio Iglesias tras entrevistarlo: “¿No te prefieres sentar en mi piernas?”

Las recientes acusaciones contra el cantante español han reactivado viejos relatos en el mundo del espectáculo, como la de dos periodistas de espectáculos mexicanas

Ana María Alvarado detalla el trato recibido durante una entrevista, describiendo comentarios explícitos e insinuaciones de Julio Iglesias (IG)

Las acusaciones por presuntas agresiones sexuales dirigidas contra Julio Iglesias han provocado no solo un proceso judicial en marcha, sino también una oleada de testimonios y recuerdos sobre su comportamiento en distintos ámbitos, especialmente en el profesional.

En este contexto, periodistas mexicanas han traído al presente experiencias pasadas que hoy adquieren un nuevo significado, en momentos en que la atención mediática sobre el cantante español se intensifica debido a la gravedad de las denuncias.

La investigación contra el cantante español, que analiza las denuncias de dos exempleadas por supuestas agresiones sexuales y maltratos, ha reabierto el debate sobre la actitud del intérprete hacia mujeres en contextos tanto profesionales como personales.

Las acusaciones por presuntas agresiones sexuales contra Julio Iglesias generan testimonios de periodistas mexicanas sobre su comportamiento profesional (Photo by Miquel Benitez/Getty Images)

Esta reactivación de historias ha sido alimentada por testimonios previamente difundidos en redes y medios, como el de Verónica Castro, quien relató que Iglesias la besó sin su consentimiento y la tocó durante un evento público, episodio que describió con minuciosidad y desaprobación.

En medio de esta discusión pública, la periodista Ana María Alvarado narró en el canal de su colega Inés Moreno su experiencia durante una entrevista realizada hace años al cantante.

Aunque inicialmente vivió el encuentro como un privilegio profesional, la atmósfera cambió debido al comportamiento de Iglesias.

“Yo iba nerviosa porque era Julio Iglesias. Le hice la entrevista y me contestó muy bien, muy amable, y al final te tomaba la misma disquera una fotografía que luego te mandaban enmarcada”, recordó Alvarado.

El episodio incómodo de Verónica Castro con Julio Iglesias sale a la luz en "Ventaneando" (TV Azteca)

La periodista detalló que durante la conversación, el artista mostró una actitud de constante coquetería y realizó comentarios explícitos sobre su atractivo sexual.

Señaló que durante la entrevista se mostró “siempre coquetón, siempre miraditas, y yo me acuerdo que le pregunté: ‘es cierto que han pasado por usted mil mujeres’”

Cuando Alvarado le preguntó si era cierto el rumor de que había tenido mil parejas, él respondió: “Sí es cierto y perdí la cuenta” y agregó: “Yo soy sexy de la cintura para abajo”. Según su relato, el tono y las palabras de Iglesias resultaron incómodos en un contexto profesional.

El acoso de Julio Iglesias a periodistas mexicanas

El momento culminante llegó cuando, para la fotografía oficial, el cantante le sugirió que se sentara en sus piernas en tono insinuante.

La periodista habló sobre la actitud insinuante del cantante durante su entrevista, revelando detalles que evidencian comportamientos inapropiados que pasaron desapercibidos durante años en el mundo del espectáculo (Captura de pantalla/YouTube)

“Al final cuando nos paramos para tomar la foto del recuerdo, él se quedó sentado y yo me paré, me dicen: ‘ponte al lado de él para las fotografías’, él me dijo: ‘¿No te prefieres sentar en mis piernas?’. Yo me quedé así, volteé y le dije: ‘No’, y me dice: ‘Sí, mira, siéntate aquí’, yo le dije: ‘No, mejor así’”, relató la periodista, y calificó el gesto como irrespetuoso: “No pasó nada más grave, pero no se me hace adecuado algo así porque es una falta de respeto”.

Por su parte, Inés Moreno compartió también un episodio con Iglesias, al señalar que en una ocasión él se dirigió a ella sugiriendo que se acercara demasiado, conducta que consideró inapropiada para una relación profesional.

Relató que, antes de una entrevista, el cantante le dijo: “‘Véngase aquí’”, en alusión a que se sentara sobre sus piernas, situación que le resultó incómoda.

Julio Iglesias, entre la admiración y la polémica: nuevas voces narran sus experienciaS (Europa Press Reportajes / Europa Press) 17/11/2011

Ambas periodistas coincidieron en que en la época en que ocurrieron estos hechos, el sector de la música y los espectáculos no contemplaba de forma abierta estas conductas, y quienes manifestaban su incomodidad podían enfrentar represalias laborales, como la exclusión de futuras entrevistas.

Alvarado expresó: “En esa época no reparabas en esas cosas porque entonces en las disqueras no te volvían a invitar a hacer una entrevista”.

Estas declaraciones, sumadas a denuncias recientes y recuerdos de otras figuras públicas, han puesto nuevamente en el centro del debate mediático la conducta de Julio Iglesias, cuya investigación judicial sigue en curso.

