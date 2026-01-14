México

Ante acusaciones de abuso por Julio Iglesias, reviven fuerte testimonio de Verónica Castro: “Me agarró la nalga”

La actriz mexicana relató las actitudes inapropiadas del cantante, incluyendo tocamientos y un beso no consentido, sumándose a una ola de testimonios similares

El episodio incómodo de Verónica
El episodio incómodo de Verónica Castro con Julio Iglesias sale a la luz en "Ventaneando" (TV Azteca)

Las acusaciones de agresión sexual dirigidas contra Julio Iglesias han vuelto a captar la atención pública tras la reaparición de testimonios sobre comportamientos impropios, tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Dos exempleadas han denunciado formalmente al cantante español por supuestos abusos ocurridos en 2021, según revelaron elDiario.es y Univisión Noticias, medios responsables de una investigación que compiló episodios de violencia y humillación sufridos por trabajadoras domésticas y una terapeuta asociadas al artista.

El expediente incluye testimonios, documentos y pruebas médicas, y ha reavivado recuerdos de figuras como Verónica Castro, quien en 2022 relató episodios desagradables con el mismo Iglesias.

Entre los elementos más perturbadores recogidos por la investigación resaltan descripciones de un rígido sistema jerárquico y un ambiente de control dentro de las propiedades de Iglesias.

Las acusaciones de agresión sexual
Las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias incluyen testimonios de exempleadas y una terapeuta por hechos en 2021 (Instagram/Julio Iglesias)

Extrabajadoras señalan que las encargadas del servicio no solo asumían la supervisión general sino que también coordinaban la presencia de ciertas empleadas en la habitación del cantante al final de la jornada, favoreciendo así conductas de abuso.

Varias víctimas sostienen que este esquema de control, sumado a la vigilancia extrema, fomentaba el aislamiento y dificultaba la denuncia de los sucesos.

La investigación de elDiario.es y
La investigación de elDiario.es y Univisión Noticias recopila pruebas médicas, documentos y mensajes sobre supuestos abusos reiterados de Julio Iglesias

Dos experiencias en la memoria de Verónica Castro

El caso de Verónica Castro, rememorado en la pantalla de “Ventaneando” por Pati Chapoy, añade otra dimensión a las acusaciones recientes. Castro relató a la periodista un incidente ocurrido durante una entrega de premios donde Iglesias, delante de otros artistas, le tocó un glúteo sin consentimiento.

“Me agarró la nalga arriba de un escenario, habíamos varios artistas y, entonces, era la entrega de unos premios, una fiesta muy grande, había artistas de mucho nombre allí, estaba Julio Iglesias, se queda atracito de mí y de repente siento que alguien me agarra la pompa, y ´chin´, que meto un trancazo para atrás, porque dije ´el que haya sido, se lleva su trancazo´ y era Julio”, reveló Castro durante la entrevista.

Frente a su reclamo, Iglesias respondió que recurría a ese tipo de comportamientos en público porque no obtenía acceso en privado.

“Le digo ´óyeme, cabrón, ¿por qué me agarras la nalga?´ y no sé cuánto, que me dice ´no me dejas que te la agarre ahí en el camerino, pues vengo y te la agarro aquí en el escenario´”.

El caso de Verónica Castro
El caso de Verónica Castro aporta antecedentes públicos al denunciar que Julio Iglesias la agredió en escenarios y entrevistas sin su consentimiento (Archivo)

El relato contiene además un segundo episodio, esta vez durante una entrevista en México. La actriz relató que, tras mostrar desconfianza por experiencias previas, aceptó reunirse con Iglesias para entrevistarlo.

“Dije ´no, porque se porta muy mal y hace cosas de las que luego no sé cómo salir de ellas´, me insistieron, que era para saber que ya llegó a México, bueno, ahí voy..., estamos haciendo la entrevista, estamos hablando de su vida, de sus cosas, de lo que está haciendo, de que llegó a México"

Al cierre de la conversación, el cantante la besó en los labios sin su autorización.

“Y, de repente dice ´mira, yo siempre he tenido ganas de darte un beso, de abrazarte y todo, y ahorita que estamos en frente de la cámara...´, se levanta, me agarra de la cabeza y me da un beso, ¿y qué haces, Pati?, frente a la cámara, le digo ´¿por qué me haces esto?´, responde ´porque no te dejas en el camerino´”, relató Castro en el diálogo difundido por “Ventaneando”.

Extrabajadoras describen un rígido sistema
Extrabajadoras describen un rígido sistema jerárquico y vigilancia extrema en propiedades de Julio Iglesias, lo que dificultaba denunciar abusos (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JULIO IGLESIAS)

Vejaciones y humillaciones laborales: 15 testimonios

La investigación periodística aportada por elDiario.es y Univisión Noticias incorporó el testimonio de 15 exempleadas que trabajaron en distintas propiedades de Iglesias entre 1990 y 2023, ubicadas en Punta Cana (República Dominicana), Lyford Cay (Bahamas) y España.

Las fuentes describen episodios de “penetraciones sin consentimiento”, “bofetadas”, “vejaciones” y “humillaciones laborales”, con una consistencia notoria en los relatos recogidos a lo largo de más de un año, respaldados por documentos, registros de comunicación y informes médicos.

Dentro de los testimonios, una de las denunciantes detalló situaciones de abuso sexual reiterado. Al medio elDiario.es y Univisión Noticias narró: “Me usaba casi todas las noches”, detallando que los episodios ocurrían a veces en presencia o bajo la supervisión directa de una encargada, quien era su superior jerárquica.

Los hechos, según su declaración, se remontan a 2021, cuando ella tenía 22 años y Iglesias, 77. Describió sentirse “como un objeto, como una esclava”, y relató encuentros en los que era presionada para mantener relaciones sexuales, en medio de agravios y agresiones físicas.

