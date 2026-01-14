¿A qué se dedica y cuál es el grado de estudios del nuevo novio de Andrea Legarreta?

(IG: @lcorigel)

Andrea Legarreta confirmó su romance con Luis Carlos Origel.

“Como dicen, lo que se ve no se juzga, es más que evidente. Es muy bonito, porque hemos sido amigos durante muchos años. Y, bueno, sí, o sea, siempre, sin duda, y se lo dije muchas veces, he pensado que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Es una gran persona, supereducado, un caballero, con mucha nobleza, con una linda familia”, comentó este 14 de enero en entrevista para ‘Televisa Espectáculos’.

La noticia retumbó en redes sociales, pues es la primera vez que la conductora tiene una relación amorosa tras su separación de Erik Rubín.

¿Quién es Luis Carlos Origel?

Originario de una familia relacionada con los medios de comunicación, Luis Carlos Origel es sobrino del periodista de espectáculos Juan José Origel, también conocido como Pepillo.

A diferencia de su tío, quien cuenta con una larga trayectoria en el mundo de la farándula y los espectáculos, Luis Carlos mantiene un perfil discreto. No obstante, en los último año ha colaborado en ‘N+’ y ‘Hoy’ con cápsulas sobre bienestar y rutinas fitness.

Y es que se desempeña como entrenador y conductor.

Tiene una cuenta en Instagram con más de 47 mil seguidores. En ese espacio suele publicar fotografías de sus rutinas de ejercicio, videos de su apariciones en televisión y selfies.

Gracias a ello, se sabe que también ha ha incursionado en el mundo del modelaje y ha colaborado con marcas deportivas de renombre.

¿Cuál es el grado de estudios de Luis Carlos Origel?

En cuanto a su formación académica, se sabe que estudió conducción en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y se graduó en septiembre de 2025.

“Quiero agradecerme a mí por el esfuerzo, la dedicación para estar en cada una de las clases y poner mi esfuerzo y corazón en este proyecto como lo he hecho, por dar lo mejor de mí y sobre todo por seguir persiguiendo mis sueños y las metas que me he propuesto”, publicó en Instagram respecto a su logro académico.

“Gracias a mi familia por su apoyo y a ti que lees esto por acompañarme en esta gran etapa de mi vida. Gracias a Dios por sus tiempos perfectos y por qué se que su camino es el que debo seguir día a día. No hay más.”

¿Cuál es la diferencia de edad entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel?

Aunque no existen datos precisos sobre la fecha de nacimiento de Luis Carlos Origel, se especula que tiene alrededor de 41 años, por lo que sería 13 años menor que Andrea Legarreta.

Cabe mencionar que la conductora cumplirá 55 años el 12 de julio de 2026. Asimismo, se sabe que Andrea Legarreta y Erik Rubín, quienes anunciaron su separación hace casi tres años, han pospuesto formalmente el trámite de divorcio. Aunque su relación de pareja concluyó, ambos han optado por mantener una convivencia basada en el respeto y el bienestar de sus hijas, Mía y Nina. Rubín explicó públicamente que la decisión responde al deseo de evitar conflictos y proteger a su familia, mientras que la conductora asegura que seguirán siendo padres “para siempre”.

