¿Y el divorcio? Por qué Erik Rubín y Andrea Legarreta han postergado el trámite legal

A casi 3 años de su ruptura, la conductora de Hoy hizo oficial su noviazgo con el influencer Luis Carlos Origel

Andrea Legarreta y Erik Rubín
Andrea Legarreta y Erik Rubín se reencuentran en el programa Hoy.

En medio del furor por la confirmación del noviazgo entre la conductora Andrea Legarreta y el influencer Luis Carlos Origel, una pregunta concentra la atención en las redes sociales: ¿por qué ella y Erik Rubín no han firmado el divorcio?

A casi tres años de anunciar su separación, ambos han optado por postergar el trámite legal, una decisión que han explicado públicamente y que hoy vuelve a cobrar relevancia.

Andrea Legarreta confirma su romance

Tras semanas de rumores, la conductora confirmó su relación con Luis Carlos Origel ante cámaras de Televisa Espectáculos. “Como dicen, lo que se ve no se juzga, es más que evidente”, dijo. Legarreta detalló que su historia surgió desde una amistad de años. “Es una gran persona, supereducado, un caballero, con mucha nobleza”. Sobre el momento personal que atraviesa, fue clara: “Tuve una época de mucha tristeza… estoy bien, estoy feliz y estoy ilusionada”.

Hasta ahora, Origel no se ha pronunciado. Con perfil bajo, es conocido por su trabajo en el ámbito fitness y colaboraciones en N+, además de ser sobrino de Juan José Origel.

Así se la pasó Andrea
Así se la pasó Andrea Legarreta en Navidad (@andrealegarreta)

¿Y el divorcio? Las razones para postergarlo

La separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín se ha caracterizado por la ausencia de conflicto público. En 2024, Rubín explicó por qué no habían firmado los papeles, pese a no funcionar ya como pareja.

En el pódcast Cara a cara con Cora, afirmó: “Hay una parte en la cual ya no estamos como pareja desde hace tiempo… funcionamos como amigos, como socios”. El cantante añadió un punto clave: “Yo me casé con la idea de que fuera para toda la vida y también no quieres hacerle daño a tus hijos”.

Andrea ha expresado una visión alineada, centrada en la familia que formaron. “Al final los padres sí somos ‘un para siempre’, porque siempre vamos a ser papás de Mía y de Nina”, señaló, subrayando que conservar una relación sana y afectuosa es lo ideal.

Luis Carlos Origel conoció a
Luis Carlos Origel conoció a Andrea Legarreta en el programa Hoy. (lorigel, andrealegarreta / Instagram)

Una decisión basada en acuerdos y bienestar familiar

Lejos de la prisa legal, ambos han priorizado la convivencia respetuosa y el bienestar de sus hijas. La propia Andrea ha reiterado que el cariño y el respeto continúan, aun cuando el vínculo romántico terminó.

Sobre si Erik Rubín ya conoce su noviazgo con Origel, Legarreta explicó que, ante rumores previos, él preguntó directamente, aunque ahora se encuentra de viaje: “Ahorita está de viaje y pues, ya se enterará, ya se lo dirán”.

A falta de una confirmación sobre su vínculo jurídico, Erik Rubín y Andrea Legarreta han dejado en claro que la prioridad ha sido mantener una dinámica familiar sólida, incluso mientras cada uno avanza por caminos personales distintos.

