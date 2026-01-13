Canadá: cotización de apertura del euro hoy 13 de enero de EUR a CAD

El euro se negocia en el día de hoy a 1,62 dólares canadienses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,06% si se compara con la cotización de la jornada previa, cuando acabó con 1,62 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro anota un ascenso 0,01%, de manera que en términos interanuales aún mantiene un incremento del 3,68%.

Respecto a jornadas pasadas, encadena dos sesiones consecutivas en dígitos negativos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que es claramente inferior a los números conseguidos para el último año (5,88%), de forma que su cotización está presentando menos alteraciones de lo esperado en estos días.