Mundo

Trump exhortó a los iraníes a continuar las protestas: “Tomen el control de sus instituciones”

El presidente estadounidense prometió que la ayuda de Washington “está en camino”. Dijo además que canceló todas las reuniones con funcionarios persas y advirtió que los responsables de la represión “pagarán un gran precio”

Guardar
El presidente de EEUU, Donald
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con periodistas mientras viaja en el avión oficial Air Force One hacia Maryland el 11 de enero de 2026. Trump instó el martes a manifestantes iraníes a "tomar el control" de las instituciones del régimen y canceló todas las reuniones con funcionarios iraníes. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

El presidente estadounidense Donald Trump instó el martes a los manifestantes iraníes a continuar protestando y “tomar el control” de las instituciones del régimen, en un mensaje publicado en Truth Social que intensifica el respaldo de Washington al movimiento de oposición que ha sacudido a Irán durante dos semanas.

“Patriotas iraníes, SIGAN PROTESTANDO - ¡¡¡TOMEN EL CONTROL DE SUS INSTITUCIONES!!!”, escribió Trump en mayúsculas.

El mensaje de Trump en
El mensaje de Trump en Truth Social

Trump advirtió que quienes participan en la represión enfrentarán consecuencias severas. “Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un gran precio”, afirmó el presidente, quien anunció además que ha cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes “hasta que cese el asesinato sin sentido de manifestantes”.

“LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO. ¡¡¡MIGA!!!”, concluyó Trump, utilizando las siglas en inglés de “Hacer a Irán grande otra vez”, en un eco de su eslogan de campaña “Make America Great Again”.

El mensaje se produce después de que un funcionario iraní reconociera el martes cerca de 2.000 muertos en las protestas, la primera vez que las autoridades admiten el elevado número de víctimas mortales tras dos semanas de intensa represión. La cifra oficial contrasta con el recuento de 648 muertos verificados por organizaciones de derechos humanos, que advierten que el número real podría superar las 6.000 víctimas.

Decenas de cuerpos en una
Decenas de cuerpos en una morgue tras la represión en las afueras de Teherán, en Kahrizak. Un funcionario iraní reconoció el martes cerca de 2.000 muertos, mientras Trump exhortó a manifestantes a "tomar el control" y advirtió que responsables "pagarán un gran precio". Imágenes tomadas entre el 9 y 11 de enero de 2026. (UGC via AP)

La Casa Blanca había dicho previamente que Trump “no tiene temor” a atacar militarmente a Irán pero que, de momento, está dando prioridad a la diplomacia. El canciller iraní, Abás Araqchi, respondió que Teherán está “preparado para cualquier eventualidad” y advirtió que las amenazas estadounidenses son “incompatibles” con el diálogo.

Trump ya había anunciado el lunes la imposición de un arancel del 25% a cualquier país que mantenga comercio con Irán, una medida que afectaría a economías como China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak. Beijing respondió que “protegerá decididamente sus legítimos derechos e intereses” y consideró que “no hay ganadores en una guerra arancelaria”.

El ministro de Exteriores iraní,
El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, durante una rueda de prensa en Moscú, el 17 de diciembre de 2025. Araqchi declaró que Teherán está "preparado para cualquier eventualidad" tras las amenazas de Trump, quien canceló el martes todas las reuniones con funcionarios iraníes. (REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool)

Los disturbios, desencadenados por la grave situación económica, se han convertido en el mayor desafío al régimen teocrático desde la revolución de 1979. Las protestas comenzaron dirigidas contra el aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se han transformado en un movimiento contra el sistema clerical que ha gobernado Irán desde hace más de cuatro décadas.

Las autoridades iraníes mantienen bloqueado el internet desde el 8 de enero, aunque el martes se restableció parcialmente la conexión telefónica internacional. Más de 10.000 personas han sido detenidas, y funcionarios judiciales anunciaron que procesarán manifestantes con cargos capitales de “moharebeh”, que literalmente significa “hacer la guerra contra Dios” y puede conllevar la pena de muerte.

La presión internacional continúa intensificándose. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que Bruselas propondría “rápidamente” nuevas sanciones, mientras España convocó al embajador iraní para expresar su “enérgica repulsa”. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se declaró “horrorizado” por la violencia.

Temas Relacionados

Donald TrumpIránProtestas en IránRepresión en IránEstados UnidosCrisis en IránAlí KhameneiUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Hungría confirmó que las elecciones parlamentarias se celebrarán el 12 de abril

La contienda electoral tendrá lugar en medio de una fuerte competencia entre el primer ministro Viktor Orbán y el partido opositor Tisza, mientras la ciudadanía es convocada a ejercer su derecho democrático en un contexto de creciente polarización

Hungría confirmó que las elecciones

La Justicia de Hong Kong se prepara para sentenciar al activista Jimmy Lai luego de los pedidos de reducción de pena

El ex editor de Apple Daily, que se declaró inocente, fue declarado culpable en diciembre y ahora enfrenta una posible condena a cadena perpetua bajo la ley de seguridad nacional del régimen chino

La Justicia de Hong Kong

La Comisión Europea propuso sanciones rápidas contra Irán por la represión de las protestas: “El número de muertos es espantoso”

Ursula von der Leyen condenó el uso excesivo de fuerza tras la admisión oficial iraní de cerca de 2.000 fallecidos, mientras la presión internacional se intensifica con convocatorias diplomáticas en España y Francia

La Comisión Europea propuso sanciones

Agricultores de Francia llegaron en tractores hasta la Asamblea Nacional en otra protesta contra el acuerdo de la UE con el Mercosur

El principal sindicato movilizó más de 350 vehículos a los alrededores del Parlamento. Exigió “un cambio de paradigma” para que no avance el pacto con el bloque sudamericano

Agricultores de Francia llegaron en

Human Rights Watch denunció más de 350 casos de ejecuciones en Arabia Saudí durante 2025

Más de la mitad corresponden a extranjeros procesados por delitos no letales relacionados con drogas

Human Rights Watch denunció más
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Destruyen 12 minas utilizadas por

Destruyen 12 minas utilizadas por el Clan del Golfo en Chocó

Cotización de apertura del dólar en México HOY 13 de enero de 2026: así amaneció el “súper peso”

Mi Beca para Empezar 2026: qué significa el estatus “Pendiente de validación”

Marta Lucía Ramírez cuestionó a la canciller Yolanda Villavicencio por situación en Irán: “Indignante y estruendoso silencio”

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 13 de enero: carga vehicular en avenida Constituyentes por tráiler descompuesto

INFOBAE AMÉRICA
Somalia mata a más de

Somalia mata a más de 15 supuestos miembros de Al Shabaab en un bombardeo "con apoyo de socios internacionales"

Una ONG denuncia que Irán ejecutará este miércoles al primer manifestante detenido en las últimas protestas

Juzgan en Lugo a un hombre para el que piden 20 años por agresión sexual a un menor con el que contactó por Tinder

Fallece atrapada una mujer de 36 años en Torremayor (Badajoz)

El PSOE pide al alcalde de Madrid retirar el título de Hijo Predilecto a Julio Iglesias

ENTRETENIMIENTO

BTS regresa a Latinoamérica en

BTS regresa a Latinoamérica en 2026: países y fechas de su gira mundial

El famoso avión de Sean ‘Diddy’ Combs ya tiene nuevo dueño tras el escándalo judicial: así fue la venta

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz niegan intentos sinceros de David y Victoria Beckham para reparar la relación

Hamnet revela el lado humano tras Hamlet y conquista premios

Cómo Matt Damon logró perder 15 kilos para La Odisea: “No había pesado tan poco desde el instituto”