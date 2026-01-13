México

Pensión Mujeres Bienestar 2026: ¿Qué beneficiarias reciben su pago hoy miércoles 14 de enero?

La dispersión del primer pago bimestral del programa para mujeres de 60 a 64 años continúa conforme al calendario oficial de la Secretaría del Bienestar

La dispersión del primer pago
La dispersión del primer pago bimestral del programa para mujeres de 60 a 64 años continúa conforme al calendario oficial de la Secretaría del Bienestar

La Pensión Mujeres Bienestar mantiene en enero de 2026 la entrega escalonada de su primer pago del año, correspondiente al bimestre enero-febrero, con el objetivo de garantizar una dispersión ordenada y evitar saturación en sucursales y cajeros del Banco del Bienestar.

Este programa social, dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años de edad, otorga un apoyo económico bimestral de 3 mil 100 pesos, el cual se deposita de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta bancaria entregada por el Gobierno de México.

¿Quiénes cobran la Pensión Mujeres Bienestar el 14 de enero?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos de enero 2026, este miércoles 14 de enero corresponde el depósito a las beneficiarias cuyo primer apellido comienza con las letras H, I, J o K.

La dispersión se realiza por orden alfabético, una estrategia que se aplica también en otros Programas del Bienestar, como la Pensión para Personas Adultas Mayores y la Pensión para Personas con Discapacidad, con el fin de agilizar la entrega de los recursos y reducir tiempos de espera.

El calendario para esta semana:

  • Miércoles 14 de enero: letras H, I, J, K
  • Jueves 15 de enero: letra L
  • Viernes 16 y lunes 19 de enero: letra M

Las beneficiarias pueden consultar su saldo desde las primeras horas del día, aunque en algunos casos el depósito puede reflejarse de manera gradual a lo largo de la jornada.

¿Es obligatorio retirar el dinero el mismo día?

Las autoridades han reiterado que no es obligatorio acudir el mismo día del pago. Si una beneficiaria no puede presentarse en la fecha que marca el calendario, el recurso no se pierde ni se cancela, ya que permanece disponible en su cuenta del Banco del Bienestar hasta que decida retirarlo o utilizarlo.

El apoyo puede retirarse de forma parcial o total en cajeros automáticos, así como utilizarse directamente para pagos en establecimientos que acepten tarjeta bancaria.

Un programa clave para la autonomía económica

La Pensión Mujeres Bienestar tiene un carácter universal y forma parte de la política social enfocada en reducir la desigualdad económica entre hombres y mujeres. Está dirigida a un sector que históricamente ha enfrentado limitado acceso a pensiones formales, debido a trayectorias laborales interrumpidas o al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

Al cumplir 65 años, las beneficiarias se incorporan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, sin necesidad de realizar un nuevo registro.

La Pensión Mujeres Bienestar surge como respuesta a una condición estructural que afecta a millones de mujeres en el país: la falta de ingresos propios y de acceso a esquemas formales de pensión, consecuencia de trayectorias laborales marcadas por la informalidad o por la dedicación al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.

En resumen:

  • La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social de carácter universal dirigido a mujeres de 60 a 64 años de edad.
  • Surge para atender la desigualdad económica que enfrentan millones de mujeres sin acceso a pensiones formales.
  • Muchas beneficiarias dedicaron gran parte de su vida al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, lo que limitó su acceso a ingresos propios.
  • El programa otorga un apoyo económico bimestral directo, sin intermediarios, a través del Banco del Bienestar.
  • Su objetivo es fortalecer la estabilidad financiera de las mujeres en la etapa previa a la vejez.
  • Al cumplir 65 años, las beneficiarias se incorporan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

