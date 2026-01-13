México

Necaxa vs Monterrey: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026

Los hidrocálidos llegan con paso positivo, mientras Monterrey busca reacción inmediata tras caer ante Toluca en su presentación

(Foto Archivo /REUTERS/Cristian De Marchena)
(Foto Archivo /REUTERS/Cristian De Marchena)

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa su actividad a media semana con el arranque de la Jornada 2, que incluye una serie de partidos adelantados.

Uno de los encuentros programados es el choque entre Necaxa y Monterrey, que se disputará este martes 13 de enero en el Estadio Victoria, en Aguascalientes.

El compromiso enfrentará a dos equipos que llegan con panoramas distintos tras la fecha inaugural. Mientras el conjunto hidrocálido comenzó el certamen con una victoria como visitante, Rayados buscará recomponer el camino luego de un debut sin puntos.

Necaxa inicia el torneo con victoria en Torreón

(REUTERS/Eloisa Sánchez)
(REUTERS/Eloisa Sánchez)

Necaxa abrió el Clausura con un triunfo 3-1 frente a Santos Laguna en el Estadio TSM Corona. El equipo dirigido por Martín Varini resolvió el encuentro en condición de visitante con goles de Agustín Ontiveros, Tomás Badaloni y Julián Carranza.

El primer tanto llegó tras una jugada en la que un error defensivo dejó el balón a merced de Ontiveros, quien abrió el marcador. Más adelante, Badaloni amplió la ventaja tras conectar un centro enviado por Kevin Rosero desde el sector izquierdo.

El resultado se cerró desde el punto penal con la anotación de Carranza, quien firmó su primer gol con el club tras su llegada para este torneo. Santos descontó por conducto de Lucas Di Yorio.

Con ese resultado, Necaxa sumó sus primeros tres puntos y buscará mantener el paso en su debut como local en el campeonato.

Monterrey busca reaccionar tras caer ante Toluca

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

Monterrey inició el torneo con una derrota por la mínima diferencia frente a Toluca en el Estadio BBVA.

El encuentro se mantuvo cerrado durante la primera mitad, pero en el complemento los Diablos Rojos encontraron el gol del triunfo al minuto 56, cuando Helinho definió con un disparo cruzado que superó a Luis Cárdenas.

Rayados generó opciones para igualar el marcador, incluyendo un penal en los minutos finales tras una falta sobre Íker Fimbres. Sergio Canales ejecutó el disparo desde los once pasos, pero el guardameta Hugo González detuvo el cobro y aseguró la victoria para el conjunto mexiquense.

Tras ese resultado, el equipo regiomontano llega a la Jornada 2 con la necesidad de sumar, en un duelo que marcará su primera visita del torneo.

¿Cuándo y dónde ver el Necaxa vs Monterrey?

El partido entre Necaxa y Monterrey se disputará este martes 13 de enero de 2026 en el Estadio Victoria, ubicado en Aguascalientes. El encuentro está programado para iniciar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en transmisión en vivo a través de Canal 7, ViX Premium y Claro Sports.

