Infonavit 2026: estos son los días inhábiles definitivos para realizar trámites

El calendario de días de descanso se dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación

Infonavit da a conocer los
Infonavit da a conocer los días inhábiles durante 2026.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) publicó el calendario oficial de días inhábiles para 2026, una decisión que afecta directamente los plazos legales de los trámites y procedimientos administrativos bajo su responsabilidad.

La lista de fechas fue difundida en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de enero de 2026, con el objetivo de proporcionar certeza jurídica a quienes busquen realizar algún trámite administrativo en las oficinas del Instituto.

Calendario oficial de días inhábiles Infonavit 2026

Según la información oficial publicada en el DOF, el Infonavit suspenderá actividades en siete fechas específicas a lo largo de 2026. Los días inhábiles serán los siguientes:

1 de enero

2 de febrero (en conmemoración del 5 de febrero)

16 de marzo (en conmemoración del 21 de marzo)

1 de mayo

16 de septiembre

16 de noviembre (en conmemoración del 20 de noviembre)

25 de diciembre

Además, el aviso agrega que podrán sumarse otras fechas si la autoridad del Instituto así lo determina. Durante estos días, no correrán plazos ni términos legales relacionados con trámites ante el Infonavit.

La publicación, firmada por Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto, cita los artículos 1° y 12 del Código Fiscal de la Federación, el artículo 29 Ter de la Ley del Infonavit y otros ordenamientos federales. La medida tiene como propósito ofrecer seguridad jurídica a acreditados, derechohabientes, patrones, autoridades administrativas y públicas que requieran realizar trámites ante la institución.

A través de la página
A través de la página Infonavit pueden realizarse distintos trámites.

Implicaciones para derechohabientes y patrones

La determinación de los días inhábiles tiene impacto para acreditados, patrones y autoridades que deben realizar gestiones, pagos o procedimientos legales ante el Instituto. Según el aviso difundido, durante estas fechas quedarán suspendidos los plazos, lo que significa que cualquier trámite administrativo pendiente reanudará su curso en el siguiente día hábil.

El Infonavit remarcó que esta disposición busca mantener la transparencia y la seguridad jurídica en todos los procesos relacionados con la vivienda para los trabajadores.

Datos clave para adquirir un crédito en Infonavit 2026

  1. Infonavit eliminó el sistema de 1,080 puntos desde octubre de 2025.
  2. El nuevo esquema establece solo tres requisitos para acceder a un crédito hipotecario.
  3. El solicitante debe estar inscrito en el IMSS o en el ISSSTE, lo que acredita empleo formal.
  4. Solo pueden solicitar crédito quienes tengan ingresos entre uno y dos salarios mínimos.
  5. El solicitante no debe ser propietario de una vivienda al momento de iniciar el trámite.
  6. Se requiere contar con al menos seis meses de antigüedad laboral.
  7. El trámite puede realizarse en línea o de manera presencial, según la disponibilidad de la plataforma.
  8. El cambio busca ampliar la cobertura del crédito y facilitar el acceso a la vivienda para más trabajadores formales.
  9. La reforma responde a que el anterior sistema de puntos dificultaba el acceso para muchos trabajadores, aun con empleo formal.
  10. El proceso ahora es más claro y simplificado para quienes buscan adquirir su primer hogar.

La actualización de los requisitos para obtener un crédito Infonavit en 2026 representa un esfuerzo por facilitar la adquisición de vivienda para trabajadores formales en México. Al eliminar el sistema de puntos y adoptar reglas más simples, el instituto busca que más personas puedan acceder a un patrimonio propio.

