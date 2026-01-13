México

IMSS e ISSSTE reportan aumento en consultas y cirugías durante 2025: “Superamos la meta”

Los titulares de las principales instituciones de salud en el país revelaron las cifras del año pasado

La presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional este martes 13 de enero.

Este martes en La Mañanera, los titulares de las principales instituciones de salud en el país revelaron las cifras del año pasado en materia de medicina familiar, consultas de especialidad, cirugías, trasplantes, abasto y acceso a medicamentos.

Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que fueron realizadas más de un millón 787 mil cirugías, un crecimiento sin precedentes; más de 29 millones de consultas de especialidad (22% más productividad que en 2024); 104 millones de consultas de Medicina Familiar, superando la meta anual y creciendo más de 8% respecto al año pasado.

Además, de 14 millones de atenciones más que en 2024, en cirugías, consultas de especialidad y consultas de medicina familiar; 670 mil cirugías más que en 2018; aumento de 60% vs 2018. En cataratas 25% más; vesícula 15% más y cirugía cadera 16% más.

Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por su parte, Alejandro Svarch Pérez, director general de IMSS-Bienestar, también dio a conocer las cifras de metas superadas en 2025: más de 51 millones de consultas (un aumento del 103% respecto del 2024); más de 6 millones de consultas de especialidad (un aumento del 123% respecto del 2024). Además se atendieron más de 500 mil nacimientos y más de 250 trasplantes.

“Gracias al respaldo y al impulso de la presidenta, logramos inaugurar 15 hospitales y cuatro centro de salud. Entre ellos destacan unidades estratégicas en salud materna, pediátrica mental y comunitaria donde antes no había llegado el estado mexicano. Ampliaron la capacidad de atención, pero sobre todo redujeron los tiempos de traslado y llevaron medicamentos gratuitos y de especialidad a lugares muy remotos”.

Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar.

También enlistó la ampliación hospitalaria de 2026: en la Ciudad de México, el Hospital Oncológico para la Mujer será el primer centro exclusivo enfocado en cáncer de mama y cervicouterino, para su prevención, diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico, así como el acompañamiento psicológico; en Yucatán, el Hospital General Agustín O’Horán; en el sureste de Tamaulipas, el Hospital General de Ciudad Madero; en Morelos, el Hospital General Jiutepec. Las operaciones de dichos centros estarán iniciando entre febrero y marzo del presente año.

Al final de su participación, Svarch Pérez subrayó el tema de abasto y acceso a medicina: en 2025 se entregaron más de 115 millones de medicamentos de forma estandarizada.

Más adelante, Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), informó que se cumplió y rebasó la meta de cirugías, realizando 308 mil 579 en 2025; en materia de consultas, se realizaron 24 millones 291 mil 189 el año pasado.

Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE ).

“Esto se debe a algunas medidas que se tomaron a lo largo del 2025, arreglamos 49 quirófanos y sumamos 28 más. Agregamos e intensificamos las jornadas quirúrgicas en diversas unidades regionales”, indicó.

También dio adelantos sobre la nueva sala de urgencias del Hospital Fernando Quiroz, “una obra de gran nivel y calidad”, aseguró el funcionario.

