Cuánto te paga el IMSS por incapacidad laboral si tuviste una fractura (Imágen ilustrativa Infobae)

Cualquier trabajador inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con la garantía de pedir incapacidad laboral si tiene algún tipo de accidente, en especial si esto sucede mientras está realizando sus funciones.

Cuando un trabajador u obrero se encuentre incapacitado para trabajar de manera temporal, debido a que sufra un padecimiento derivado de un accidente o enfermedad —o bien durante los periodos anteriores y posteriores al parto en el caso de trabajadoras aseguradas— el médico del IMSS le expedirá un certificado de incapacidad con el fin de justificar su ausencia en el trabajo durante los días que requiera para su recuperación.

Sufrir una fractura puede solicitarse como incapacidad laboral, en especial si sucedió durante un accidente de trabajo. Esto otorga al empleado el derecho a recibir pagos del IMSS conforme dicta la Ley Federal del Trabajo (LFT). La compensación económica varía según el tipo y la gravedad de la lesión, al estar directamente regulada por la legislación vigente en México.

¿Cuánto te paga el IMSS por una incapacidad?

Dependiendo el tipo de incapacidad es el monto que se puede pagar (Foto: IMSS)

El monto por incapacidad laboral IMSS depende de una evaluación médica y de la aplicación de lo estipulado en la tabla de indemnización. Estos lineamientos determinan de manera precisa cuánto puede recibir el trabajador según la magnitud y las condiciones en las que sucedió el incidente, como puede ser una fractura.

Estos son los tipos de incapacidades que puede pagar el IMSS:

Riesgo de Trabajo

Enfermedad General

Maternidad

El tipo de subsidio catalogado como riesgo de trabajo es cualquier accidente o enfermedad surgidos al desempeñar funciones o por motivos relacionados con el empleo. Este concepto abarca tanto los incidentes ocurridos durante la jornada como los sucedidos en el traslado entre el domicilio y el lugar de trabajo, siempre que estén vinculados al ejercicio o ambiente laboral.

Dependiendo el tipo de incapacidad es el monto que se puede pagar. El IMSS puede pagar hasta el 100% del salario registrado al inicio de la incapacidad; en el caso de las fracturas, el porcentaje del pago dependerá de la gravedad de la lesión, las condiciones en las que pasó y las investigaciones jurídicas que realice tanto la empresa como el IMSS para otorgar el pago total del salario.

¿Cuánto paga el IMSS por fracturarse en el trabajo?

Si un trabajador se fractura y aplica incapacidad ante el IMSS, debe considerar lo siguiente:

Si la fractura fue por riesgo de trabajo, se analizará si sucedió en horario laboral o en su traslado a casa. Se le puede pagar el 100% de su salario inscrito desde el primer día de incapacidad hasta el último.

El límite de pago es de un día hasta el término de 52 semanas, según lo determinen los médicos. El IMSS es la entidad responsable de valorar la gravedad de la incapacidad y calcular la suma correspondiente.

En el caso de que la fractura sea catalogada como enfermedad general, es decir que el incidente sucedió fuera de horario laboral o en la realización de otras actividades no laborales, el IMSS pagará el 60% del salario del trabajador del promedio registrado en las últimas 52 semanas cotizadas. El pago se realizará a partir del cuarto día de incapacidad.

Es importante señalar que para el pago del 60% del salario por fractura, el empleado debe tener al menos cuatro semanas cotizadas inmediatamente antes del inicio de la enfermedad, de lo contrario no podría aplicar a este subsidio.

Indemnización por accidentes de trabajo

o. Si la pérdida derivada de la fractura oscila entre el 1% y el 25%, el trabajador puede recibir una indemnización global (Imagen ilustrativa Infobae)

Si la fractura causa algún tipo de limitación permanente, se utiliza la tabla de indemnización, la cual considera el grado de disminución funcional ocasionado por el accidente de trabajo. Si la pérdida derivada de la fractura oscila entre el 1% y el 25%, el trabajador puede recibir una indemnización global por única vez, sin que sea necesario el acceso a una pensión.

En los casos donde la afectación supera dichos valores o es permanente, el instituto puede otorgar pensiones parciales o totales, en apego a la Ley Federal del Trabajo.