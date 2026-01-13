Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 13 de enero

El programa de cada jueves tiene enfrentamiento por la fortaleza más cómoda (Facebook/ExatlonMx/)

El Duelo de los Enigmas de este martes 13 de enero de 2026 en Exatlón México reúne a los equipos rojo y azul en una de las competencias más esperadas de la temporada.

La jornada correspondiente a la semana 16 y parte de la novena temporada del reality, genera gran expectación entre los seguidores.

Este enfrentamiento representa un momento clave tras semanas de rivalidad.

Según los rumores, los azules ganan el Duelo de los Enigmas hoy 13 de enero, aunque los fans deberán esperar a verlo ven vivo.

Cómo llegan rojos y azules al capítulo de Exatlón México

En el episodio del lunes, los azules defendieron la Villa 360 por cuarta vez consecutiva, asegurando privilegios para el resto de la semana.

Al mismo tiempo, los rojos obtuvieron la ventaja semanal, que consiste en un proyectil adicional utilizable en futuras pruebas, informó Exatlón México. Esta ventaja representa un respiro para el equipo rojo tras varias derrotas.

El desarrollo previo al duelo señala diferencias notables en el desempeño reciente. Los azules muestran confianza tras una racha de victorias, mientras que los rojos atraviesan tensiones internas. Mario Osuna, del equipo rojo, manifestó su preocupación por el compromiso de los refuerzos y exhortó a elevar el nivel de intensidad

Además, la eliminación de Melisa Ramos impactó la estrategia del equipo y generó debate en torno a la distribución de medallas.

Las predicciones acerca del resultado apuntan a una ligera ventaja para los azules, cimentada en sus recientes éxitos y la solidez mostrada.

Numerosos fans consideran que el azul podría imponerse nuevamente, aunque advierten que el rojo, con figuras como Mati Álvarez y el arribo de un refuerzo con experiencia olímpica, conserva opciones de sorpresa en el circuito.

En cuanto a los refuerzos, se destaca la inminente incorporación de un nuevo miembro de perfil olímpico al equipo rojo, noticia que ha incrementado la expectativa tras la salida de Melisa Ramos.

Aunque el nombre del refuerzo aún no ha sido revelado oficialmente en la transmisión, la novedad podría alterar la dinámica entre los equipos.

Dónde ver Exatlón México hoy

Exatlón México en vivo se puede ver por Azteca UNO a partir de las 20:30, hora central de México.

Es el mismo horario de lunes a viernes mientras que los domingos se transmite desde las 20:00 para ver el día de eliminación.

La batalla de esta noche se perfila decisiva, con ambos equipos sometidos a presión y el público atento a una confrontación que promete ser imprevisible y muy disputada.

Quienes deseen seguir en tiempo real el Duelo de los Enigmas también pueden optar por verlo en tvazteca.com o mediante la app TV Azteca en Vivo.

El episodio presentará el desenlace de la competencia sin filtraciones confirmadas sobre el resultado antes de la emisión.