México

Este fue el exclusivo menú que se sirvió en la fiesta de cumpleaños de Christian Nodal

Los platillos del “Nodal Fest” estuvieron a cargo del chef personal del cantante

El menú del “Nodal Fest”
El menú del “Nodal Fest” estuvo a cargo del chef personal del cantante. (Captura de pantalla @solojaf / @chefantonioamavizca)

La celebración del cumpleaños número 27 de Christian Nodal reunió a amigos y a colegas del cantante, así como a la familia Aguilar en una serie de eventos que incluyeron un banquete exclusivo con platillos seleccionados y una fiesta temática en Zacatecas. Ángela Aguilar lideró la organización de los festejos, que se extendieron durante tres días.

El inicio de las festividades tuvo lugar en el centro de Zacatecas con una tradicional callejoneada. Invitados y anfitriones recorrieron las calles de la ciudad en un ambiente marcado por la música y la convivencia, mientras imágenes compartidas en redes sociales por la hija de Pepe Aguilar y sus hermanos capturaron el ánimo del grupo. La celebración avanzó hacia el Rancho El Soyate, donde los asistentes disfrutaron de carnes y platillos variados en un entorno campestre. El espectáculo de fuegos artificiales iluminó la noche, prolongando la reunión hasta altas horas.

El menú incluyó carne de
El menú incluyó carne de aves y de cerdo. (@kunno / @solojaf / @chefantonioamavizca)

Al día siguiente, la escena cambió al lujoso hotel Quinta Real Zacatecas, un recinto construido en torno a una antigua plaza de toros del siglo XIX. La decoración incluyó arreglos florales y pantallas con el mensaje “Nodal Fest”. El ambiente se transformó nuevamente cuando la fiesta se trasladó a La Mina Club Zacatecas, un espacio subterráneo ubicado a 280 metros bajo tierra, que acogió una velada privada con temática de piratas en alusión al gusto de Nodal por la saga cinematográfica “Piratas del Caribe”.

El menú de los primeros festejos estuvo a cargo de Jaf, una carnicería de Hermosillo, y para la última fecha corrió a cargo del chef personal de Nodal, Antonio Amavizca. Entre los platillos sobresalieron cortes de calidad y una selección de especialidades que acompañaron la atmósfera exclusiva del evento. Uno de los elementos más comentados fue el pastel de cuatro pisos, decorado con calaveras, espadas y motivos marinos, coronado con el nombre del cantante y velas que aportaron un toque singular.

Durante el fin de semana
Durante el fin de semana de festejos se ofreció a los invitados una carne asada pero también menú de tres tiempos. (Captura de pantalla @chefantonioamavizca / @solojaf)

Estos fueron los platillos que se sirvieron en el Nodal Fest

  • Onigiri pirata

Onigiri relleno de carne asada y queso Chihuahua, empanizado con panko y bañado en salsa de queso crema con pimientos rojos, tocino crujiente y cebollín.

  • Tomahawk con aguas negras

Tomahawk con reducción de aguachile negro, limón y chiltepín; coronado con cilantro asado.

  • Pavo asado y papas bravas

Pavo asado con rub rojo de chiltepín y paprika ahumada, rostizado con aceite de ajo; acompañado de papas asadas y salsa brava.

  • Pulpo sarrandeado y algas marinas

Pulpo asado con mayonesa con chiles rojos y ceniza de maíz sobre cama de algas y salsa ponzu con limón.

  • Costillas de cerdo con marea roja y limón

Costillas asadas con brocha de cilantro, rostizadas con aguachile rojo y terminadas con limón, ajo y orégano.

  • Yakimeshi y mareras

Yakimeshi tradicional con pulpo, camarón, carne asada y tocino; coronado con spicy mayo y salsa de anguila vegana.

  • Frijoles charros de Cortés

Frijoles rostizados con salsa de jitomate y chiltepín; con crujientes de pork belly.

