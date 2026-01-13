México

El Tren de Aragua y La Unión Tepito: el vínculo criminal desmantelado por las autoridades federales mexicanas

La agrupación delictiva pasó de ser una banda carcelaria a una de las organizaciones criminales consolidadas a nivel trasnacional

(Jovani Pérez/ Infobae México)
(Jovani Pérez/ Infobae México)

El Tren de Aragua es una estructura criminal considerada la más poderosa de Venezuela y el único grupo local que logró afianzarse en el extranjero.

Sus orígenes se remontan al momento en el que una banda carcelaria se transformó en una amenaza de naturaleza transnacional con un amplio portafolio criminal, según fuentes especializadas en seguridad nacional e internacional.

Desde la prisión de Tocorón, en Aragua, Venezuela, el grupo delictivo supervisaba y se beneficiaba de células criminales establecidas en al menos otros tres países suramericanos. Sin embargo, en septiembre de 2023, 11 mil policías y militares venezolanos irrumpieron en la prisión y a pesar del golpe que supuso la pérdida de su base de operaciones, algunos escaparon y mantienen operaciones activas.

Las autoridades han detenido a
Las autoridades han detenido a múltiples personas relacionadas con el Tren de Aragua en diferentes países de Latinoamérica. (Europa Press)

La expansión del Tren de Aragua y su nexo con México

La expansión del Tren de Aragua llegó a países como Colombia, Perú y Chile, lo que transformó el panorama criminal local y atrajo la atención de las autoridades de estos países y de toda la región.

En Estados Unidos, la banda quedó en el ojo del huracán tras las políticas del presidente Donald Trump con su campaña antimigración. A pesar de ello, no hay evidencia concreta que señale una expansión estructurada por parte del grupo en el país.

Sin embargo, se ha identificado que existen nexos con grupos delictivos con sede en México, pues la mañana del 13 de enero, las autoridades mexicanas informaron la detención de Lesli Valeri “N” de 40 años, alias “Lesli”, era el enlace de La Unión Tepito con el grupo criminal Tren de Aragua, al que le cobraba por el delito de explotación sexual.

Además, según fuentes de seguridad, fungía como negociadora entre ambos grupos delictivos; también se dedicaba a la venta de droga y realizaba el cobro de piso a mujeres que eran víctimas de trata de personas.

Durante un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) fue detenida.

En diferentes alcaldías de la
En diferentes alcaldías de la CDMX, Lesli y sus familiares efectuaban cobros de piso. (Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais)

Operativo logra detención de seis integrantes del Tren de Aragua

Las autoridades catearon dos domicilios en la colonia Valle Gómez de la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, donde fue detenida.

Se le aseguraron dosis de metanfetamina y marihuana, así como una libreta con una relación de nombres vinculada con el cobro de piso a las trabajadoras sexuales en la zona de Sullivan y Revolución.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Gabinete de Seguridad, en otro cateo se detuvo a Jorge Donovan “N”, Giancarlo “N”, Valeria “N” y Diana Paola “N”, principales colaboradores y familiares de Lesli Valeri.

Según la información oficial, la función principal de los ahora detenidos consistía en la distribución de narcóticos, extorsión y cobro de piso a víctimas que se encontraban en diferentes alcaldías de la Ciudad de México. Durante este operativo se les aseguró un arma de fuego, se aseguraron cuatro teléfonos celulares y narcóticos.

Las autoridades realizareon el cateo
Las autoridades realizareon el cateo de dos inmuebles, donde detuvieron a familiares del enlace de la Unión Tepito con el Tren de Aragua. (GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO)

Otra detención relacionada con el Tren de Aragua

En otra acción, ocurrida en la alcaldía Iztapalapa, se cumplimentó una orden de aprehensión contra Bryan “N”, de 33 años de edad, por los delitos de Trata de personas agravado y Delincuencia Organizada.

Dicho sujeto fungía como operador financiero de la organización criminal “Tren de Aragua”. Según las investigaciones realizadas por las autoridaes, proporcionaba sus cuentas bancarias para la recepción y envío de recursos económicos.

Derivado de la comisión de actividades ilícitas, los elementos de seguridad descubrieron que realizaba estas acciones con la finalidad de ocultar el origen y destino del dinero.

Además, en el comunicado oficial se estipula que Bryan N también facilitaba y proporcionaba viviendas tanto para el resguardo como para el alojamiento de integrantes del grupo criminal, así como para mujeres de origen venezolano.

