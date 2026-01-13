México

Becas Bienestar 2026: calendario completo de depósitos para estudiantes

Durante 2025, trece millones de estudiantes fueron beneficiarios de las tres principales becas educativas de México

Más de 22 millones de estudiantes de México desde primaria hasta el nivel superior serán beneficiarios de las Becas para el Bienestar en 2026, según información del portal oficial Programas para el Bienestar.

Com se sabe, estas becas tienes como propósito asegurar la permanencia educativa de niños, niñas y jóvenes mediante un acompañamiento económico continuo en todas las etapas escolares.

De acuerdo con los datos oficiales, el presupuesto asignado para el año 2026 supera los 178 mil millones de pesos, lo que implica un crecimiento acumulado del 216% respecto a 2019.

Es por eso que aquí te contamos cómo qudaron los montos para cada beca así como las fechas tentativas del calendario de pagos 2026 para las llamadas Becas del Bienestar.

El fortalecimiento de estos apoyos busca reducir el abandono escolar y mejorar las oportunidades de miles de familias mexicanas

De cuánto será el monto de las Becas del Bienestar para el 2026

Durante 2025, los tres tipos de becas ya habían alcanzado a 13 millones de becarios, con una inversión que rebasó los 128 mil millones de pesos y ahora, con esta inversión, la cobertura de los tres programas principales se expandirá a lo largo del país.

Para 2026, la Beca Rita Cetina abarcará también a estudiantes de primaria, quienes recibirán un apoyo anual de 2,500 pesos para la compra de útiles y uniformes.

En el caso de secundaria, este apoyo ascenderá a 1,900 pesos bimestrales (excepto durante julio y agosto, periodo vacacional), y para familias con más de un hijo en esta etapa, se entregarán 700 pesos adicionales por estudiante.

Los alumnos y alumnas de primaria o preescolar que ya percibían la beca desde 2025 –dirigida a familias en situación de escasos recursos– continuarán siendo beneficiarios de 1, 900 pesos bimestrales.

Por su parte, la Beca Benito Juárez, enfocada en estudiantes de educación media superior, mantendrá un pago de 1,900 pesos bimestrales durante el ciclo escolar, a excepción del periodo vacacional de verano.

Mientras tanto la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro seguirá enfocada en estudiantes de instituciones prioritarias o mayores necesidades económicas, con un monto de 5,800 pesos bimestrales, dispersados durante cinco bimestres al año.

Este 2026 varios programas sociales tuvieron aumentos. Crédito: Infobae

Calendario de pagos de las Becas del Bienestar 2026

Todas las Becas del Bienestar (Beca Rita Cetina, Beca Benito Juáres, Jóvenes Escribiendo el Futuro) son de caracter bimestral por lo que, basado en este dato y en la información de años anteriores, el siguiente es el calendario tentativo de pagos que se espera para el 2026.

Beca Rita Cetina

  • Febrero: Pago bimestral enero-febrero.
  • Abril: Pago bimestral marzo-abril.
  • Junio: Pago bimestral mayo-junio.
  • Octubre: Pago bimestral septiembre-octubre.
  • Diciembre: Pago bimestral noviembre-diciembre. 

Beca Benito Juárez

  • Febrero: Pago bimestral enero-febrero.
  • Abril: Pago bimestral marzo-abril.
  • Junio: Pago bimestral mayo-junio.

Próximo ciclo escolar 2026-2027

  • Octubre: Pago bimestral septiembre-octubre.
  • Diciembre: Pago bimestral noviembre-diciembre. 

Jóvenes Escribiendo el Futuro

  • Febrero: Pago bimestral enero-febrero.
  • Abril: Pago bimestral marzo-abril.
  • Junio: Pago bimestral mayo-junio.
  • Octubre: Pago bimestral septiembre-octubre.
  • Diciembre: Pago bimestral noviembre-diciembre. 
La entrega de recursos en todos los programas es directa, sin intermediarios, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Las autoridades recalcan que estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político, y su uso para fines distintos al desarrollo social está prohibido.

