Una cucharada de cúrcuma en ayunas reduce el dolor y la inflamación en las rodillas gracias a su poderoso efecto antiinflamatorio

Estudios de la Universidad de Granada señalan que su consumo regular ayuda a desinflamar las articulaciones de manera natural

La cúrcuma se destaca por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, beneficiosas para la salud articular y el alivio del dolor en las rodillas.

El dolor y la inflamación en la rodilla es un padecimiento que aqueja a muchas personas; sin embargo, existe una especia que es capaz de reducir la inflamación de manera eficaz y natural.

Nos referimos a la cúrcuma, una especia de origen asiático utilizada desde hace siglos en la medicina tradicional, ha despertado interés por sus posibles beneficios para la salud articular.

Por ejemplo, estudios del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Granada señalan que su compuesto activo, la curcumina, ha sido objeto de investigaciones que sugieren su capacidad para disminuir el dolor y la inflamación, especialmente en personas con molestias en las rodillas.

Esta propiedad antiinflamatoria convierte a la cúrcuma en una alternativa natural que complementa los tratamientos convencionales, ofreciendo una opción accesible para quienes buscan mejorar su calidad de vida, gracias a las propiedades sobre las que te contamos a continuación.

La curcumina, compuesto activo de la cúrcuma, ha demostrado capacidad para reducir la inflamación y mejorar la movilidad articular en casos de artritis. (Imagen Ilustrativa Infobae

Cuáles son los beneficios de la curcuma para aliviar el dolor en las rodillas y desinflamarlas

Como mencionamos, la cúrcuma contiene curcumina, un compuesto activo con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Diversos estudios han señalado que la curcumina puede ayudar a reducir la inflamación y el dolor en las articulaciones, incluidas las rodillas.

De acuerdo con la Universidad de Granada, entre los beneficios más destacados de la cúrcuma para este tipo de molestias se encuentran:

  • Reducción del dolor: La curcumina puede disminuir la sensación de dolor en personas con osteoartritis o artritis en las rodillas.
  • Disminución de la inflamación: Gracias a su acción sobre diversas moléculas inflamatorias, la cúrcuma puede colaborar en la reducción de la hinchazón.
  • Mejora de la movilidad articular: Al reducir el dolor y la inflamación, algunas personas reportan un aumento en la flexibilidad y movilidad de la articulación.
  • Alternativa natural: Puede representar una opción complementaria a los antiinflamatorios tradicionales, aunque no reemplaza a los medicamentos recetados por un profesional de la salud.
Estudios señalan que consumir cúrcuma puede disminuir el dolor causado por osteoartritis en las rodillas, ofreciendo una alternativa natural complementaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo tomar curcuma en ayunas para ayudar a reducir el dolor y la inflamacion en las rodillas

La cúrcuma puede integrarse a la rutina matutina en ayunas mediante diferentes formas para aprovechar sus propiedades antiinflamatorias y contribuir al alivio del dolor en las rodillas.

Una de las maneras más comunes es preparar una bebida con cúrcuma en polvo y otros ingredientes que favorecen su absorción, como la pimienta negra.

Sugerencias para consumir cúrcuma en ayunas:

  • Agua tibia con cúrcuma y pimienta negra: Disolver media cucharadita de cúrcuma en polvo y una pizca de pimienta negra en un vaso de agua tibia. Mezclar bien y beber en ayunas. La pimienta negra potencia la absorción de la curcumina.
  • Con leche vegetal o animal (leche dorada): Añadir media cucharadita de cúrcuma y una pizca de pimienta negra a una taza de leche caliente. Se puede endulzar con miel. Tomar en ayunas.
  • En cápsulas o tabletas: Existen suplementos de cúrcuma estandarizados que se pueden tomar en ayunas, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante y bajo recomendación médica.
El consumo de cápsulas o tabletas de cúrcuma debe realizarse bajo control médico, especialmente en personas con tratamientos o enfermedades previas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda que antes de iniciar el consumo regular de cúrcuma, es importante consultar a un profesional de la salud, especialmente en personas con padecimientos previos o que toman medicamentos.

