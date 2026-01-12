Thalía comparte emotivo encuentro con Yuri: “Una amiga que ama a Jesús”

Thalía comparte en redes sociales una significativa imagen junto a Yuri tras una cena privada, reafirmando su fuerte amistad en la industria musical (IG)

La reciente publicación de Thalía en redes sociales, donde compartió una imagen junto a Yuri tras una cena íntima, puso de manifiesto la profundidad de una amistad que ha atravesado adversidades personales y la exigente dinámica de la industria musical.

Este vínculo se ha visto fortalecido en episodios críticos, como el acompañamiento que brindó Thalía a Yuri cuando perdió a su madre, episodio en el que, según declaraciones de Yuri en febrero de 2024, Thalía la contactó casi a diario para ofrecerle consejos y apoyo en el proceso de duelo.

Thalía, un apoyo emocional para Yuri tras el duelo por su madre

En ese periodo, Yuri relató que enfrentó crisis de ansiedad, caracterizadas por falta de aire y taquicardia, síntomas que la llevaron a buscar asistencia médica. No obstante, resaltó la influencia positiva que tuvo la intervención de Thalía, indicando que muchos de los consejos que recibió fueron fundamentales para afrontar la pérdida materna.

El vínculo entre Thalía y Yuri se consolida luego de que la intérprete de 'Amiga Mía' apoyara a Yuri durante el proceso de duelo por la pérdida de su madre (IG)

“Thalía me llamaba casi todos los días para darme consejos y ayudarme a salir adelante”, manifestó Yuri públicamente, reconociendo la relevancia de ese respaldo en su recuperación emocional.

La relación entre ambas artistas, sostenida durante años, se caracteriza por el respeto mutuo y la admiración profesional, elementos que han estado presentes incluso sin concretar colaboraciones musicales conjuntas.

A lo largo de su amistad, ambas han coincidido en homenajes y eventos públicos, compartiendo gestos de apoyo y cariño. En 2015, por ejemplo, Yuri viajó a Nueva York para reunirse con Thalía, oportunidad en la que expresaron su deseo de trabajar juntas en el futuro.

La amistad entre Thalía y Yuri, basada en respeto mutuo y admiración profesional, perdura a pesar de que nunca han realizado una colaboración musical conjunta (IG)

Un encuentro para iniciar el 2026

En la publicación más reciente, Thalía destacó lo singular de ese vínculo en el competitivo ambiente del espectáculo. “Encontrar una amiga en esta carrera no es nada fácil. Y encontrar una amiga en esta carrera que además ame a Jesús, es aún más difícil”, escribió la cantante y actriz de ‘María la del barrio’.

Relató cómo disfrutaron la velada, subrayando: “Qué rica cena pasamos, no nos paró la boca, tanto de comer como de platicar”. Además, expresó la riqueza que encuentra en cada reencuentro: “Siempre que nos vemos todo es hermoso. Siempre bellos momentos”.

En su publicación, Thalía resaltó la dificultad de cultivar amistades sinceras en la exigente industria del espectáculo y el valor de compartir creencias religiosas (IG)

Thalía también anticipó su deseo de preservar y ampliar esa conexión: “Y así seguiremos creando, si Dios lo permite, todos los recuerdos hermosos y alegres”.

De este modo, la amistad entre Thalía y Yuri se mantiene vigente, definida por el apoyo recíproco, el afecto y la intención explícita de continuar forjando memorias compartidas.