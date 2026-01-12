Tarjeta Única Jalisco: inicia registro para acceder a descuentos, apoyos, créditos y más beneficios

El gobierno estatal habilitó en su portal oficial el pre-registro para tramitar el plástico, que busca concentrar diversos servicios en un solo instrumento. (Especial)

El Gobierno de Jalisco habilitó este 12 de enero el pre-registro para tramitar la Tarjeta Única, instrumento mediante el cual la ciudadanía podrá acceder a descuentos en transporte público, apoyos, créditos y más beneficios.

¿Cómo y dónde tramitarla?

Su trámite será gratuito a través del portal oficial (https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/#inicio). En su primera etapa, los interesados deberán rellenar un formulario para agendar un cita.

El proceso incluye proporcionar información de contacto y subir fotografías de documentación para validación de identidad:

Correo electrónico

Número celular

INE

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio en Jalisco

Hechos los primeros paso, recibirás un SMS a tu celular para que puedas hacer tu cita. Cabe destacar que este proceso puede durar hasta una semana.

Cuando te llegue el SMS, vuelve a ingresar a la página y selecciona hora y día de tu cita, e imprime el acuse de recibo (3 páginas) que llegará a tu correo electrónico.

Requisitos para el trámite presencial

Identificación oficial (INE)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de cita

Su trámite será gratuito a través del portal oficial. En su primera etapa, los interesados deberán rellenar un formulario para agendar un cita. (Gobierno de Jalisco / Facebook)

Gobierno estatal estima credencializar a 25,000 personas al día

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, indicó que su administración espera credencializar a en promedio a 25,000 personas al día durante el primer trimestre de 2026.

En conferencia de prensa, señaló que el subsidio al transporte público no solo está garantizado, sino que el apoyo no está limitado a un número de traslados diarios.

Asimismo, destacó una colaboración con la Universidad de Guadalajara para implementar módulos de registro que operarán durante el resto del año.

“No habrá límite de tiempo, es decir, no quiere decir que el último día de marzo sea el límite, si hay alguien que se quiera dar de alta en junio, en septiembre o noviembre de este año o el próximo lo podrá hacer”.

Pablo Lemus señaló que el subsidio al transporte público no solo está garantizado, sino que el apoyo no está limitado a un número de traslados diarios. (Cortesía Gobierno de Jalisco).

Beneficios de la Tarjeta Única Jalisco

Pago del transporte público con tarifa preferencial de 11 pesos

Acceso a apoyos sociales y servicios públicos

Posibilidad de realizar operaciones bancarias como depósitos, retiros y pagos

Recepción de remesas

Generación de rendimientos anuales

Además, los beneficiarios tendrán la posibilidad de acceder a créditos revolventes (sujeta a aprobación de créditos de elegibilidad desde la App).

Actualmente, no se ha publicado una cifra específica sobre la cantidad total de dinero o inversión recibida directamente relacionada con el desarrollo o implementación de la Tarjeta Única Jalisco.

La información disponible se centra en los beneficios para los usuarios y los costos de trámites relacionados, no en las cifras financieras del proyecto.